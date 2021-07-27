/642547/العريان-نتمنى-أن-تكون-أولمبياد-طوكيو-وش-السعد-على-البعثة-المصرية

أكد شريف العريان سكرتير اللجنة الأولمبية أنه يتوقع حصد ميداليات جديدة للبعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، مؤكدا: "نضع أهداف لأنفسنا بشأن المشاركين في أولمبياد طوكيو الحالي".

ويستعرض دوت الخليج تصريحات شريف الريان سكرتير اللجنة الأولمبية.

قال العريان في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "نرغب في تحطيم رقم قياسي في الميداليات وتخطي عدد 5 ميداليات والذي تحقق في أكثر من دورة أولمبية سابقة، ولكن لا يوجد شيء مضمون حتى الآن".

إيقاف لاعب رفع الأثقال

تابع: "كان من الممكن أن يكون الأمر سهلا لولا إيقاف لاعبي رفع الأثقال عامين وغياب محمد إيهاب وسارة سمير" مضيفا: "لدينا القوة الضاربة في نهاية الاولمبياد في ألعاب الكاراتيه والمصارعة والخماسي الحديث".

استطرد: "هناك علي الصاوي وجيانا فاروق في الكاراتيه وكيشو وعبد اللطيف منيع في المصارعة وايهاب عبد الرحمن في ألعاب القوى وانضمت بعثة الفروسية، ولدينا فرص ونتمنى أن تكون طوكيو "وش السعد" على البعثة المصرية”.

إخفاقات كورونا

واختتم: "نرفض تعليق الإخفاقات على شماعة كورونا ولكن نعاني من فارق التوقيت بين مصر واليابان، ولدينا فرص جيدة في وصول منتخب كرة اليد لربع النهائي أو نصف النهائي، كاشفا أن هناك حالة كورونا وحيدة في صفوف البعثة المصرية وهو مدرب منتخب الجودو من جورجيا وتم عزله.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.