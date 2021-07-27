أخبار مصرية

أول صور من فرح الفنانة هاجر أحمد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

احتفلت الفنانة هاجر أحمد، بزفافها مساء اليوم، الثلاثاء، على رجل الأعمال أحمد الحداد، فى حفل كبير بحضور أهل وأصدقاء العروسين، فى الحفل الذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

هاجر أحمد وزوجهاهاجر أحمد وزوجها

وكانت الفنانة هاجر أحمد، احتفلت بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد الحداد، يوم 8 يوليو، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وسط حضور أقارب العروسين وأصدقائهما المقربين وعدد من الفنانين منهم حمادة هلال، صبا الرافعى، عبير منير، وخالد منصور.

muslslat___2021_225305664_392695405529515_894534180369773616_n

ووجهت الفنانة هاجر أحمد، رسالة إلى زوجها، ونشرت صورا من حفل القرآن على انستجرام مستشهدة بآية قرآنية: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".

هاجر وزوجهاهاجر وزوجها

وقالت: "تم بحمد الله عقد قرآنى على من اختاره قلبى واختاره الله لى ليكون شريكا لحياتى، يا رب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لى فى زوجى واحفظه واجعلنى له كما يحب، واجعلنا لك كما تحب وترضى".

danielsalib_photography_225383236_143781264556090_5730947429165283659_n

وتستعد هاجر أحمد لتصوير دورها فى فيلم "زومبى على جنبى" خلال الأيام المقبلة، حيث تشارك فى البطولة مع   أشرف عبد الباقى، كريم عفيفى، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح.

danielsalib_photography_226163267_561724045185061_3351952640443646936_n

 

 

danielsalib_photography_225383236_143781264556090_5730947429165283659_n

 

danielsalib_photography_225140998_500381334594235_8453121514425214198_n

 

danielsalib_photography_225119650_652235649501353_5610173437313943363_n

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول صور من فرح الفنانة هاجر أحمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا