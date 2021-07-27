وزير التعليم يطمئن طلاب الثانوية العامة: محدش هيتظلم فى التنسيق 

طمأن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور بشأن تنسيق القبول بالجامعات وتساؤلهم حول تعرض الطلاب لظلم فى التنسيق، قائلاً: "لن يحدث هذا، ولم أقل المجاميع مبهرة من الأساس".

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل، وتعلن النتيجة بعد آخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وأدى طلاب الثانوية العامة قبل إجازة عيد الأضحى امتحان مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والجبر والهندسة الفراغية، والجغرافيا والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدى الطلاب بداية من السبت 24 يوليو الجارى امتحان مواد الفيزياء والتاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الأولى والاحياء والاستاتيكا والجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل والديناميكا لشعبة علمى رياضة.