الاتحاد الإفريقى يهنئ مصر للانضمام لاتفاقية إنشاء وكالة الأدوية الإفريقية

جدة - نرمين السيد - هنأت مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية فى الاتحاد الإفريقى السفيرة أميرة الفاضل، اليوم الثلاثاء جمهورية مصر العربية للتوقيع على الانضمام إلى وكالة الأدوية الإفريقية.





وقالت مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها على موقع التغريدات المختصرة "تويتر" : "أقدم التهنئة لمصر للتوقيع على معاهدة إنشاء وكالة الأدوية الإفريقية"، مضيفة أن مصر أصبحت الدولة العضو 21 فى الاتحاد الإفريقى التى توقع على هذه المعاهدة "المهمة".

وشهد شهر يوليو الجارى إعلان مصر الانضمام لاتفاقية إنشاء وكالة الأدوية الإفريقية، بهدف توطين التصنيع المحلى للأدوية واللقاحات بدول القارة الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الإفريقية للأدوية ستكون بمثابة الهيئة التنظيمية القارية التى ستوفر القيادة التنظيمية، لضمان وجود أنظمة تنظيمية منسقة ومعززة، والتى تحكم تنظيم الأدوية والمنتجات الطبية فى القارة الإفريقية.

وستنظم الوكالة الوصول إلى الأدوية الأساسية والتكنولوجيات الصحية الآمنة والفعالة وذات النوعية الجيدة والميسورة التكلفة من خلال تنسيق الأنظمة التنظيمية الجارية، كما تقوم الوكالة بتعزيز ومواءمة الجهود التى تبذلها مفوضية الاتحاد الإفريقى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الصحية الإقليمية والدول الأعضاء، مع تزويدها بالتوجيه التنظيمى.

واعتمد رؤساء الدول والحكومات معاهدة الوكالة الإفريقية للأدوية، خلال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمؤتمر الاتحاد بتاريخ 11 فبراير 2019 فى أديس أبابا، وللدول الأعضاء الحرية فى اختيار إما التوقيع على المعاهدة فى مقر مفوضية الاتحاد الإفريقى فى أديس أبابا أو فى بلدانها.