السفارة المصرية فى واجادوجو تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - حضر الاحتفال مستشار الرئيس البوركينى للشؤون الزراعية مُمثلاً عن الرئيس روش مارك كريستيان كابور، ونائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لدى رئيس الجمهورية للمصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعى، ووزيرة التكامل الإفريقى والبوركينين بالخارج بوزارة الخارجية، والوزير المنتدب برئاسة الجمهورية للدفاع، فضلاً عن مستشار الرئيس البوركينى للشؤون الإسلامية، وقائد الحرس الرئاسى، وأمين عام وزارة الخارجية، ومدير المراسم الرئاسية، ومديرو مكاتب السادة وزراء الخارجية والمرأة والتعاون الدولى بوزارة الصحة.

وألقى السفير الخولى كلمة أشار فيها إلى دور ثورة 23 يوليو 1952 باعتبارها الثورة الأم والملهمة لحركات التحرر الوطنى فى المنطقتين العربية والإفريقية.

كما استعرض السفير ركائز وآفاق حركة التحديث والتطوير الكبيرة التى تشهدها مصر وإعلان الجمهورية الجديدة، موضحًا الإمكانات الهائلة التى تذخر بها العاصمة الإدارية الجديدة والإنجازات المختلفة فى ملفات البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة، وتدشين مُدن من الجيل الرابع، والطرق والمحاور والقفزة التى حققتها مصر فى جودة الطرق عالمياً، وإنشاء الجامعات الحكومية والخاصة، ومضاعفة مخصصات البحث العلمى والتعليم العالى، فضلاً عن المشروع القومى لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان وتدشين الدلتا الجديدة مع إنشاء ثلاث مدن صناعية كبرى للجلود والنسيج والأثاث، حيث توجت هذه المشروعات بالمبادرة التاريخية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة "حياة كريمة".

كما استعرض السفير المصرى المبادرات الرئاسية المختلفة ودورها فى تنمية المجتمع مثل مبادرة "100 مليون صحة" و"مليون صحة إفريقية" و"نور العيون"، مُركزاً على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية لحماية ورعاية المرأة والنهوض بها، وأشار فى هذا الشأن إلى إطلاق "منظمة تنمية المرأة " التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى مؤخراً.

وفيما يتعلق بالتعاون الثنائى، أشاد السفير بالعلاقات الثنائية والتى اكتسبت زخماً كبيراً بعد زيارة الدولة التى قام بها الرئيس البوركينى للقاهرة عام 2017، مؤكداً على وقوف مصر جنباً إلى جنب مع بوركينا فاسو أمام تحديات التنمية وجميع التحديات التى قد تواجه الشعب البوركينى، موضحاً أن الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا ويليه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية قد قاما بتدريب الآلاف من الكوادر البوركينية منذ الثمانينات، حيث تعمل الوكالة دائماً على رفع كفاءة تلك الكوادر وبناء القدرات المختلفة للمتدربين البوركينين.

ومن جانبها، صرحت كلاريس ميريندول أوابا، وزيرة التكامل الإفريقى والبوركينين بالخارج بوزارة الخارجية، أن قنوات التعاون التى تم ترسيخها مع مصر هامة للغاية خاصة فى المجالات الاقتصادية والثقافية والزراعية ومجال الصحة.