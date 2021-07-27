الهيئة الكندية للتراث المصرى تحتفل بيوم النيل

جدة - نرمين السيد - نظمت الهيئة الكندية للتراث المصرى، اليوم الثلاثاء، احتفالًا خاصًا على منصتها الاجتماعية وذلك تحت عنوان "يوم نهر النيل"، بالاشتراك مع القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى مونتريال.





وجرى خلال الحفل لقاءً خاصًا مع الكاتب والصحفى الدكتور توماس جورجيسيان، وعرض فيلم وثائقى عن نهر النيل وعدد من العروض الفنية الخاصة. كما نظمت الهيئة الكندية يوم المسرح المصرى، وإجراء لقاء خاص مع الفنان الكبير محمد صبحى، وعدد من العروض الفنية الخاصة، وأجرى اللقاءات الدكتور مجدى يشوع المتحدث باسم الهيئة الكندية للتراث المصرى.

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