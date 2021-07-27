ليفربول عن صلاح وفان دايك: «القوة × السرعة»

نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، صورة للثنائي الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق، مع الفرعون المصري محمد صلاح، في لقطة تنافسية بين الثنائي على الكرة.

ويستعرض دوت الخليج صورة الثنائي المصري محمد صلاح والهولندي فان دايك.

ظهر الثنائي الهولندي فيرجيل فان دايك والمصري محمد صلاح، في صورة تنافسية على الكرة، يستعرض فيها الموقع الرسمي لفريق ليفربول مميزات الثنائي، على الفيسبوك، وكتب عليها “القوة والسرعة”.

يواصل الفريق الإنجليزي ليفربول تدريباته، بعسكر مغلق للفريق بالنمسا، استعداداً للموسم الجديد، بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الريدز، في محاولة الإستعداد بقوية للموسم المقبل، بعد الخروج من الموسم المنصرم بدون ألقاب، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

نتيجة ليفربول وماينز

وحقق فريق ليفربول فوزا معنويا على حساب ماينز بهدف نظيف ، في المباراة التي شهدت تواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي للمواجهة التي تقام ضمن المرحة الإستعدادية للموسم المقبل،

وشارك محمد صلاح في المباراة وظهر بشكل جيد وبلياقة بدنية جيدة طبقا لأوضاع الموسم الحالي ، لكنه لم ينجح في التسجيل ، ليفوز الريدز بهدف نظيف سجله مدافع ماينز في مرماه.

وأعلن كلوب تشكيل المباراة الرسمي والذي جاء كالتالي :

تشكيل ليفربول ضد ماينز

حراسة المرمى: كيلير. خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوناتي، ماتيب، تسيميكاس. خط الوسط: ميلنر، كيتا، إليوت. خط الهجوم: ماني، محمد صلاح، أوكسليد تشامبرلين.

الجدير بالذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اعلنت عن جدول مباريات ليفربول الإنجليزي هذا الموسم وبمشاركة محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري.

مواعيد مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويواجه ليفربول في بداية الموسم فرق نورويتش سيتي (خارج أرضه) في الرابع عشر من شهر أغسطس بينما يلقتي بيرنلي في الحادي والعشرون من الشهر القادم ، بينما يواجه الريدز منافسه تشيلسي (أنفيلد) في الثامن والعشرون من الشهر ذاته، وتشهد تلك الفترة الأداور الثانية للمنتخب الأولمبي في حال تأهله للأدوار النهائية والتي تبدأ في بداية أغسطس القادم.