الإسماعيلي يضرب كفر الدوار بثلاثية نظيفة ودياً قبل لقاء بيراميدز بالدوري

/642541/الإسماعيلي-يضرب-كفر-الدوار-بثلاثية-نظيفة-وديا-قبل-لقاء-بيراميدز-بالدوري

حقق فريق الإسماعيلي الفوز على نظيره كفر الدوار احد أندية المظاليم بثلاثية نظيفة خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم وذلك على هامش معسكر الفريق بالإسكندرية ضمن استعداداته لمواجهة بيراميدز بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل الإسماعيلي ف المباراة، وأهداف اللقاء بين الفريقين. ضرب محمد الشامي لاعب الدراويش بالهدف الأول في اللقاء، وجاء أحمد مصطفى بالهدفين الأخرين في المباراة، ليحسم نتيجة اللقاء بثلاثية نظيفة دون رد، قبل لقاء بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، في الأسبوع المقبل. تشكيل الإسماعيلي في المباراة: حراسة المرمى: محمد صبحى. خط الدفاع: محمد بيومى – محمد هاشم – مصطفى الزنارى – نادر رمضان. خط الوسط.: عماد حمدى – محمد حسن -احمد مصطفى – عمر الوحش. خط الهجوم: محمد الشامى – ارى بابل. وشارك بالشوط الثاني كل من محمد الضرف ومروان شوقي. ترتيب مجموعة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 تقع مصر في المجموعة الثالثة من منافسات دورة الألعاب الصيفية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وتضم المجموعة كل من المنتخبات التالية: مصر والأرجنتين وإسبانيا وأستراليا، ويأتي ترتيب المجموعة بعد خوض المنتخبات الأربع لمبارتين كالتالي: المركز الأول: إسبانيا برصيد 4 نقاط المركز الثاني: أستراليا برصيد 3 نقاط. المركز الثالث: الأرجنتين برصيد 3 نقاط. المركز الأخير: مصر برصيد نقطة وحيدة. انطلاق أولمبياد طوكيو انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

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