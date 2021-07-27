نشرة أخبار الأهلي الثلاثاء: المارد الأحمر يستعد لمباراته ضد أسوان..طبيب القلعة الحمراء يكشف موعد عودة وليد سليمان.. حمدي فتحي يشارك في المران بعد ساعات من حفل زفافة

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شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الـ 27 من يوليو علي العديد من الأحداث الشيقة، والهامة لعاشقي كرة القدم ومشجعي نادي القلعة الحمراء، ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

محاضرة موسيماني

وبدأ مران الأهلي بمحاضرة نظرية من موسيماني مع اللاعبين داخل الملعب للحديث عن مباراة أسوان المقبلة، التي تقام مساء الخميس، والتي يبحث خلالها الأهلي عن الفوز واستمرار حصد النقاط في المباريات المؤجلة له من بطولة الدوري الممتاز.

تقسيمة قوية

وعقب المحاضرة خاض لاعبو الأهلي فقرة بدنية، فيما ركز الجهاز الفني للفريق على تدريبات الكرة من خلال إجراء أكثر من تقسيمة لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.

تدريبات الحراس

وخاض رباعي حراس المرمى، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

تأهيل سليمان

وخاض وليد سليمان، لاعب الفريق، تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي اليوم، وأجرى جلسة في الجيم، قبل الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة ببرنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية.

ويخوض سليمان المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، أبعدته عن المشاركة في المباريات الرسمية والتدريبات الجماعية.

ووفقًا للدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، يعود سليمان للمشاركة في التدريبات الجماعية في غضون ١٠ أيام.

عيد ميلاد موسيماني

وقبل انطلاق مران الأهلي، احتفل اللاعبون والجهازان الفني والإداري بعيد ميلاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، وحرص جميع الحاضرين على تهنئته.

ظهور حمدي فتحي

وظهر حمدي فتحي اليوم في مقر النادي اليوم بعد الاحتفال بزفافه أمس، وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على الاحتفال به على طريقتهم الخاصة، من خلال عمل ممر شرفي له داخل ملعب التتش قبل مران الأهلي.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس بعد الانتهاء من مباراة الإنتاج الحربي، التي نجح خلالها الفريق في تحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط مهمة في مشواره ببطولة الدوري الممتاز ليرفع رصيده إلى ٥٥ نقطة.

رنيم الجداوي

عبرت رنيم الجداوي، المنضمة حديثاً إلى صفوف سيدات سلة الأهلي، عن سعادتها وفخرها بالانضمام إلى صفوف الفريق، وأكدت أنها تطمح لحصد كل البطولات لإسعاد جماهير النادي في كل مكان.

طبيب الاهلي

تحدث أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة وليد سليمان للمشاركة في التدريبات وجاهزية محمد محمود للمشاركة مع الفريق.

وقال أبو عبلة إن وليد سليمان سوف ينتظم في التدريبات الجماعية خلال ١٠ أيام، بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن سليمان أجرى أشعة رنين مؤخراً وحالته مطمئنة إلى حد كبير، بعدما كشفت الأشعة عن التئام موضع الإصابة بنسبة كبيرة.

وكان وليد سليمان قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي ومباريات الفريق الأخيرة.

ويخضع سليمان للمرحلة المتوسطة والأخيرة في برنامجه التأهيلي لتجهيزه للمشاركة الجماعية.

وفيما يتعلق بحالة محمد محمود، قال رئيس الجهاز الطبي، إن اللاعب يشارك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية وهو جاهز من الناحية الطبية بعد اكتمال شفائه.

وغاب محمد محمود عن تدريبات الأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وشارك في المران الجماعي بشكل تدريجي بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي ووفقًا لتصريحات أبو عبلة أصبح اللاعب جاهزًا من الناحية الطبية.