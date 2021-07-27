أسامة ربيع: الكراكة ”حسين طنطاوى” من أكبر وأحدث الكراكات بالشرق الأوسط 

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة تمتلك الكراكة "حسين طنطاوي" وهي من أكبر كراكات الشرق الأوسط ولديها مميزات تتميز بها عن العديد من الكراكات، موضحا أنها تضم أحدث التقنيات الحديثة ومنحت قطاع التكريك قدرات كبيرة، وأهميتها أن مصر تمتلك القدرة الكبيرة، وقدرة الحفار الخاص به 4800 كيلو وات، وهي قدرة كبيرة للغاية.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "لدينا كراكتان حسين طنطاوي ومهاب مميش لديهما قدرات كبيرة ومتقدمة وحديثة، ستساعد في إنجار المشروعات بشكل أسرع من المواعيد التي نقدمها للرئيس، وهما إضافة للكراكات وللانشات، وسيكون لهما دور كبير في تطوير المجرى الملاحي للقناة".

وقال الفريق أسامة ربيع: "أرسلنا فرقا لهولندا بالتناوب من المهندسين والعمال الذين يعملون على الكراكات وحصلوا على تدريبات كبيرة وهامة، ونمتلك الآن توطين التكنولوجيا والعلم الحديث، وأجيالا تسلم العلم للأجيال التي تأتي بعدها، وهناك موظفون قادرون على العمل بوسائل التكنولوجيا المرتفعة".