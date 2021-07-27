جدة - نرمين السيد - نظم المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، اللقاء العام السابع للمنسقين الإعلاميين لإيبارشيات وأديرة الكرازة المرقسية، فى مَقَرَّ المركز، ومعهد الرعاية والتربية بالكاتدرائية المرقسية فى العباسية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المركز الإعلامى للكنيسة ينظم اللقاء السابع للمنسقين الإعلاميين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.