صور.. كرم جبر فى عزاء والد محمد شبانة

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جدة - نرمين السيد - وحضر عدد كبير من الصحفيين والنواب لتقديم العزاء، على رأسهم كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين.
كما حضر إبراهيم حجازى عضو مجلس الشيوخ، إبراهيم أبو كيلة عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس نقابة الصحفيين.
وكان شبانة عبد العزيز بدوى والد الكاتب الصحفى محمد شبانة قد وافته المنية يوم الأربعاء الماضى.
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