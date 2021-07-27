100 اجتماع و102 طلب إحاطة.. إنجازات لجنة النقل بالنواب

جدة - نرمين السيد - أصدرت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بيانا، بشأن جهودها خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول، حيث ناقشت عددا من القوانين، إضافة إلى طلبات الإحاطة.





وعقدت اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول، 100 اجتماع، ناقشت خلالهم موضوعات متعددة، منها مشروع قانون واتفاقيات دولية وطلبات إحاطة وموضوعات عامة ونتائج الزيارات الميدانية، كما أعدت 7 تقارير خلال دور الانعقاد.

وناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة "55- 62" بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض "شركة مساهمة مصرية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه، وأعدت عنه تقريرها وافق عليه المجلس.

كما ناقشت اللجنة "102" موضوع طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الحالى على مدار "52 اجتماعاً" استغرقت أكثر من 80 ساعة، وحاولت خلال مناقشاتها لموضوعات طلبات الإحاطة أن تضع حلولاً سريعة تحقق مطالب المواطنين، والعمل على متابعة تنفيذ تلك الحلول من خلال إشراك السادة النواب مقدمى طلبات الأحاطة فى متابعة تنفيذ توصيات اللجنة، كما حرصت اللجنة على استكمال مناقشة العديد من موضوعات طلبات الإحاطة للإطلاع على ماتم تنفيذه بشأنها.

كما أجرت اللجنة زيارتين ميدانيتين لثلاث محافظات، الأولى كانت لمحافظتى دمياط، والإسكندرية خلال الفترة من 20 حتى 24 مارس سنة 2021، لتفقد سير العمل بموانئ دمياط، والإسكندرية، والدخيلة، بالإضافة إلى تفقد مشروعات الطرق، والنقل السككى بالمحافظتين.

أما الزيارة الميدانية الثانية فكانت لمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 5 إلى 9 يوليو سنة 2021، لتفقد مشروعات النقل البحرى والبرى بالمحافظة.

كما ناقشت اللجنة 4 اتفاقيات دولية وأعدت بشأنها تقارير عرضت على المجلس ووافق عليها، وقد قامت اللجنة بمناقشة ما جاء ببيانات الوزراء وانتهت إلى وضع رؤية وتوصيات تحقق التكامل بين عمل تلك الوزارات.