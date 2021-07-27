/642539/أولمبياد-طوكيو-2020-المنشق-الإيراني-ملايي-يهدي-أول-ميدالية-أولمبية-له-للكيان-الصهيوني

أهدى المنشق الإيراني سعيد ملايي أول ميدالية أولمبية له على الإطلاق للكيان الصهيوني، وشكرهم على الدعم الذي قدموه له بعد مباراة نهائية مؤلمة.

ويستعرض دوت الخليج أبرز التطورات في أولمبياد طوكيو.

أعلن الجزائري فتحي نورين انسحابه من أولمبياد طوكيو 2020 تجنبًا لمواجهة لاعب الكيان الصهيوني توهار بوتول، وترتب على ذلك إيقافه هو ومدربه عمار بن خليف من قبل الاتحاد الدولي للجودو (طالع التفاصيل).

أول ميدالية لميلايي

فاز ملايي، 29 عاما، بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 ممثلاً دولة مانغوليا في نهائي الجودو للرجال وزن 81 كيلوجراما يوم الثلاثاء، لكنه خسر بالميدالية الذهبية أمام الياباني تاكانوري ناجاس.

بطل العالم للجودو، الذي تدرب في الكيان الصهيوني مع منتخب الجودو في الأشهر التي سبقت أولمبياد طوكيو 2020، شكرهم بالعبرية وأهدى لهم أول ميدالية أولمبية.

أول تعليق لملايي

وقال للقناة الرياضية التابعة للكيان الصهيوني: "شكرا لإسرائيل على الطاقة الطيبة، هذه الميدالية مخصصة لإسرائيل أيضًا".

انشق ملايي إلى ألمانيا بعد أن عصى أمرًا مباشرًا من الوزير الإيراني بالانسحاب من بطولة العالم للجودو 2019 في اليابان لتجنب مواجهة لاعب الكيان الصهيوني ساغي موكي.

حصل لاعب الجودو على الجنسية المنغولية بعد ذلك بوقت قصير وقال سابقًا إنه يخشى على حياته إذا عاد إلى وطنه.

وهنأ موكي "صديقه المقرب" مولاي على ميداليته الأولمبية، على الرغم من خسارته أمام النمساوي شامل بورشاشفيلي، والتي شهدت إقصائه في دور الـ 16 من الأولمبياد.

وقال: "أعرف ما الذي مر به، وكم يريد ذلك إنه صديق مقرب لي، وأنا سعيد جدًا لأنه نجح في تحقيق حلمه، إنه يستحق ذلك، رحلته ملهمة بشكل لا يصدق".

خسر ملايي الميدالية الذهبية الأولمبية أمام تاكانوري ناجاسى في نهائي شاق استمر أكثر من خمس دقائق ونصف.

تصريحات فتحي نورين

أعلن في تصريح لقناة جزائرية محلية الخميس الماضي انسحابه من الحدث الرياضي لأن "القضية الفلسطينية أكبر من هذه الأمور وهذا قرار لا رجعة فيه".

وأعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجودو السبت أنها أوقفت نورين وبن خليف مؤقتا. وردا على ذلك، سحبت الأولمبية الجزائرية اعتماديهما، مشيرة إلى أنها ستعيدهما إلى البلاد، مع توقع فرض مزيد من العقوبات.