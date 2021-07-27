نشرة أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: الغندور يحتفل بعيد ميلاده الـ 51 سنه.. نيلو فينجادا يزور قطاعات ناشئين النادي.. عودة ثنائي الزمالك.. إطالات خفيفة في مران اليوم

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شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من يوليو، علي العديد من الأحداث، داخل القلعة البيضاء، ويأتي في مقدمتها، زيارت المدير الفني للجبلاية نيلو فينجادا، وعودة الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا، وحازم إمام لتدريبات الفريق قبل لقاء غزل المحلة في الدوري الممتاز، وإحتفالية الفريق بلاعبالنادي السابق بعيد ميلاده خالد الغندور.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث وأخر أخبار الزمالك سواء داخل القلعة، أو خارجها.

الغندور يحتفل بعيد ميلاده الـ 51

احتفل خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ 51، ويمتلك قائد الفارس الأبيض السابق تاريخ حافل بالإنجازات في مشواره الكروي.

ولد خالد الغندور في 27 من شهر يوليو 1970، والتحق بمنتخب مدرسته وهو في العام الثاني من المرحلة الإعدادية، وقام مدرس التربية الرياضية بتلقبية بإسم “بندق”.

وبدأ مشواره الإحترافي مع كرة القدم، في قطاع الناشئين بنادى هليوبوليس بمصر الجديدة، ثم انتقل إلى صفوف فريق الزمالك، وبدأت معه مسيرة النجاح والتتويج بالعديد من البطولات.

زيارة نيلو فينجادا لناشئين الزمالك

حرص الزمالك استقبل اليوم الثلاثاء، حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي بمكتبه، البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وتواجد فينجادا على هامش الدعوة التي تلقاها من إدارة قطاعات الناشئين بالنادي برئاسة الكابتن بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات، من أجل حضور ورشة عمل فنية للمدربين.

جلسة كارتيرون مع الزمالك

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة سريعة على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء، وشهدت الجلسة شرح العديد من الأفكار الفنية والخططية المراد تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

عودة ثنائي الزمالك

شهد تدريب الزمالك انتظام محمود عبد الرازق شيكابالا، حيث شارك الفهد الأسمر في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية وانتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع له.

فيما واصل حازم إمام برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وذلك في ظل معاناته من إجهاد عضلي أدى لغيابه عن التدريبات الجماعية فى معسكر الفريق ببرج العرب.

إطالات خفيفة للزمالك

واكتفى الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بخوض بعض الإطالات بدلا من المران الصباحي اليوم، وفضل الجهاز الفني عدم إقامة المران الصباحي للفريق خوفاً من تعرض اللاعبين للإرهاق.

ودخل فريق الزمالك في معسكر مغلق في أحد فنادق الإسكندرية، وذلك على هامش فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري الممتاز بسبب إقامة دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.