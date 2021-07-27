نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم والقبول فى المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور وإناث 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وافق الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع على قبول دفعة جديدة فى المعهد الصحي للقوات المسلحة من الذكور والإناث والحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم أو الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية شعبة علمي من خريجي العام الدراسي 2019-2020 والعام الدراسي 2020-2021 بالمعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عسيي والمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث فى أحمد جلال، والمعهد الصحي للقوات المسلحة فى الجلاء.

شروط التقديم والقبول فى المعهد الصحي للقوات المسلحة

وقد حددت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي الشروط الواجب توافرها للتقديم والقبول فى المعاهد المذكور وهي كالتالي:-

أن لا يقل مجموع الطالب أو الطالبة فى الثانوية العامة علمي علوم أو الثانوية الأزهرية علمي عن 60%.

درجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 70%.

السن لا يقل عن 17 سنة ولا يزيد عن 21 سنة فى أول أكتوبر 2021.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين ويتمتع بها من غير التجنس.

المتقدم أو المتقدمة لا يكون متزوج أو سبق له الزواج من قبل.

لا يتم السماح للطالب أو الطالبة بالزواج إلا بعد التخرج من المعهد والحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك والسمعة.

أن لا يكون المتقدم قد سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمته منها بالرفت.

يشترط اجتياز المتقدم للاختبارات الطبية والنفسية والبدنية وكشف الهيئة والتحاليل الطبية واللغة الإنجليزية.

شرط ضروري موافقة ولي الأمر على الالتحاق بالقوات المسلحة.

لا يحق للمتقدم بعد قبوله فى القوات المسلحة الالتحاق بالكليات التابعة لوزارة التعليم العالي التى تمنح درجة البكالوريوس فى التمريض.

مميزات الالتحاق بالمعاهد الصحية بالقوات المسلحة

مدة الدراسة بالمعهد سنتان دراسيتان يحصل بعدها الخريج على دبلوم التمريض.

يلي السنتان ستة أشهر أمتياز تدريب عملي بالمستشفيات للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

يحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة يتدرج بعدها فى الدرجات والرتب المختلفة.

مناهج الدراسة بالمعهد الصحي للقوات المسلحة هي نفس المناهج الخاصة بالمعاهد المناظرة لها بالتعليم العالي.

يحصل المتطوع على كافة الامتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

أماكن سحب وتقديم ملفات المعاهد الصحية بالقوات المسلحة

يتم سحب الملفات من المعاهد التالية:-

المعهد الصحي ذكور بحوش عيسى. المعهد الصحي إناث بأحمد جلال. مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية. معهد الطب العسكري بالمعادى. المستشفى العسكري بالزقازيق. المستشفى العسكري بدمياط. المستشفى العسكري بسوهاج

موعد سحب وتسليم ملفات التقديم