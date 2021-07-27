”هنا” رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

قامت وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني بالاشاره الى اقتراب موعد الكشف عن نتيجه الدبلومات الفنيه الدراسيه من خلال الاسم الخاص بالطالب ورقم جلوسه وذلك بعده انتهاء اجازه عيد الاضحى المبارك وقبل بلوغ يوم التاسع والعشرين من هذا الشهر الجاري، لذلك تسارع العديد من الطلاب والطالبات الملتحقين للدبلومات الفنيه بالبحث عن الرابط الرسمي موقع وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني للاطلاع و الاستعلام عن النتائج فور اعتمادها من قبل وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي .

هناك 750 ألف طالب وطالبة قاموا بأداء امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام الدراسى 2021 في مختلف التخصصات سواء كان ( الزراعي ، الصناعي ، التجاري ، الفندقي ) وذلك فى 3111 لجنة امتحانيه وقد قام 212 ألفا و951 موظف خاص بالجهات التعليميه بالمشاركة فى الامتحانات منهم الملاحظين والمراقبين و رؤساء اللجان .

عبر بوابة التعليم الفني .. الدبلومات الفنية فى مصر 2021 عبر بوابة التعليم الفني

الجدير بالذكر ان وزاره التربيه والتعليم قامت بإطلاق موقع خاص بها وذلك حتى يتمكن الطلاب والطالبات من الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الاقسام وذلك بسهوله عبر بوابه التعليم الفنى حيث ان هذه الطريقه تسهل على الطلاب الاطلاع على النتيجه الخاصه بهم ، كما ان هذه الطريقه مناسبه جدا للظروف المتواجده بالبلاد حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، و هذه طريقه تقلل من وجود الازدحام بالمدارس الخاصه للدبلومات الفنيه للاطلاع على نتائج الامتحانات

عبر بوابة التعليم الفني الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية فى مصر 2021

1. على الطلاب الدخول الى الموقع الرسمي الخاص بالبوابه التعليم الفني وذلك من خلال الرابط التالي

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‏2. يجب ان يقوم الطلاب بادخال كافه البيانات اللازمة بهم بطريقه صحيحه تتضمن هذه البيانات الاسم الخاص بالطالب ورقم الجلوس

3. يقوم الطلاب باختيار الشعبه الذي يقومون بدراستها ثم بعد ذلك يقومون بالضغط على كلمه عرض النتيجه وبذلك سوف تظهر النتيجه امام الطلاب بالتفصيل

للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2021 << أضغط هنا >>