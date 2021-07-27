رسمياً.. فاران بقميص مانشستر يونايتد بداية الموسم القادم

/642535/رسميا-فاران-بقميص-مانشستر-يونايتد-بداية-الموسم-القادم

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعاقده بشكل رسمي مع المدافع الدولي الفرنسي رافائيل فاران، بداية من الموسم المقبل، وتوصل مانشستر يونايتد في الساعات الماضية، لاتفاق مع ريال مدريد بشأن الحصول على خدمات فاران.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل عقد الدولي الفرنسي رافائيل فاران مع مانشستر يوناتد.

وأكد مانشستر يونايتد في بيان رسمي، أنه توصل لاتفاق مع ريال مدريد بشأن مدافعه رافائيل فاران، على أن يوقع على العقود عقب الخضوع للكشف الطبي.

قيمة عقد فاران مع مانشستريونايتد

وأوضح بيان مانشستر يونايتد، أن فاران سيخضع للفحص الطبي، ومن ثم التوقيع على العقد لينضم رسميا لفريق الشياطين الحمر.

وتقدر القيمة المالية للصفقة بحوالي 50 مليون يورو، أي ما يعادل 35 مليون جنية إسترليني، بعد مفاوضات طويلة بين العملاقين ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

تجديد عقد سولشاير

أعلن النادي بشكل رسمي تجديد عقد المدير سولشاير الفني للفريق لمدة عام 2024 المقبل والإستمرار داخل صفوف الشياطين الحمر.

ومن ناحيه اخري مانشستر يونايتد أعلن الجمعة قبل الماضي، تمديد عقد ماتا 33 عاماً، لمدة موسم آخر 30 يونيو 2022، رغم أن الإسباني لم يُشارك كثير اًبالموسم الماضي مع اليونايتد.

تصريحات سولشاير بعد تجديد العقد

وقال سولشاير في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "نحن لدينا محترفون كبار يمكن أن يكونوا مثالًا يُحتذى به يومًا ما".

وأضاف: "لدينا لاعبون شباب تعلموا أشياء جيدة، ولدينا لاعبون كذلك في الأكاديمية، ويتم استدعائهم إلى الفريق الأول، ورؤيتهم لخوان ماتا الذي فاز بكأس العالم، والطريقة التي يتصرف بها هامة للغاية، لذا هو لاعب هام لنا حتى لم يلعب".

وواصل: "لم يلعب بالقدر الذي كان يود العام الماضي، لكنه لم يخذل أبداً نفسه أو فريقه بموقفه، لذا هو مثال جيد لما يريده هذا النادي".

وتابع: "تعاقدنا أيضاً مع توم هيتون وهو لاعب هام، لقد لعب من قبل هُنا، وعاد إلى منزله مرة أخرى".

وأتم تصريحاته قائلًا: "هيتون محترف كبير، رجل كبير وهام بالنسبة لنا، وتواجده معنا سيساعد الفتيان الصغار".