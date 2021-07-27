غزل المحلة يستعد بقوة للزمالك على حساب المقاصة ودياً

/642532/غزل-المحلة-يستعد-بقوة-للزمالك-على-حساب-المقاصة-وديا

نجح فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد في تحقيق الفوز على مصر المقاصة في لقاء ودي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على أحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوى ضمن استعدادات فريق الغزل لمباراة الزمالك في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث اللقاء بين الفريقين.

وسجل أهداف اللقاء من فريق غزل المحلة خالد رسلان و محمود علاء، بينما جاء هدف فريق مصر المقاصة عن طريق عصام صبحى .

وواصل الفريق المحلي الضغط في المباراة ، في محاولة الإستعداد للقاء الزمالك في الدوري الأسبوع المقبل ، وجاء ذلك من خلال الضغط والتناسق بين لاعبي المحلة في المباراة ، وبناء الهجمات من خط الدفاع ، والتمريرات القصيرة في منتصف الملعب .

راحة سلبية لغزل المحلة

منح خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة ، راحة سلبيه للاعبى الفريق لمدة 24 ساعة عقب إنتهاء اللقاء وذلك لتجنب الإرهاق قبل مواجهة الزمالك ، في الأسبوع المقبل بالدوري .

ويسعى خالد عيد، المدير الفنى لغزل المحلة ، إلى إشراك جميع اللاعبين فى الوديات ، وذلك لرفع الكفاءة البدنية والفنية قبل مواجهة الزمالك ولاختيار التشكيل الأمثل ، حيث يعانى من غيابات عديدة بسبب الإصابات والإيقافات .

معسكر مغلق لغزل المحلة

ويدخل فريق غزل المحلة في معسكر مغلق قبل مواجهة الزمالك لمدة 3 أيام بمدينة المحلة ، وذلك لزيادة نسبة التركيز لدى اللاعبين وحثهم على الخروج من مواجهة الزمالك بنتيجة إيجابية .

عودة ثنائي الزمالك

شهد تدريب الزمالك انتظام محمود عبد الرازق شيكابالا ، حيث شارك الفهد الأسمر في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية وانتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع له .

فيما واصل حازم إمام برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق ، وذلك في ظل معاناته من إجهاد عضلي أدى لغيابه عن التدريبات الجماعية فى معسكر الفريق ببرج العرب .