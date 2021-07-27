/642531/شريف-العريان-لدينا-لاعبون-مميزون-في-مختلف-الألعاب-بأولمبياد-طوكيو-2020

أكد شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، إن مصر حققت نتائج جيدة اليوم، باستثناء نتيجة عمر عسر، حيث حقق نتيجة مميزة بعد أن فاز على بطل السويد بنتيجة 4 - 3، ثم الفوز على بطل تايوان بالنتيجة نفسها، ومن المقرر أن يقابل بطل العالم الصيني، في الدور الثمانية من لعبة تنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات شريف العريان حول بعثة مصر بأولمبياد طوكيو.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "الرياضة مكسب وخسارة، ويجب أن يعلم الجميع أنه طالما اللاعب يبذل قصارى جهده هذا هو المطلوب، ونحن لدينا لاعبون مميزون في مختلف الألعاب".

وقال الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية: "منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم لا يوجد بديل لهم عن الفوز على أستراليا، ونتمنى أن يقدمون أداءً جيداً في مباراة الغد، ومع الأسف نحن المنتخب الذي لم يسجل أي أهداف في دور المجموعات".

نتائج بعثة مصر في اليوم الرابع

- تأهل عمر عصر لاعب تنس الطاولة، إلى الدور ربع النهائي من منافسات فردي الرجال بتنس الطاولة، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره التايوني يوان تشونج، في الشوط الحاسم، حيث انتهى اللقاء بنتيجة 4/3 لصالح عصر، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مسابقة تنس الطاولة بأولمبياد طوكيو 2020.

- ودع مروان القماش منافسات السباحة لسباق 800 متر حرة، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعدما أنهى السباق في المركز الـ 16، في زمن قدره 7 دقائق و 52 ثانية و 76 جزء من الثانية (7:52:76)، وطبقا للائحة اللجنة الأولمبية يتأهل أول 8 مراكز فقط.

بسمة السلاموني

- ودعت المصرية بسملة السلاموني منافسات الترايثلون “الثلاثي الحديث” بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

خرجت بسملة السلاموني من منافسات الترايثلون، بفعاليات ركوب الدراجات قبل أن تشارك في فعاليات الجري، وذلك بسبب قيام صاحبة المركز الأول بفعاليات ركوب الدراجات، بتخطيها بلفة كاملة.

دينا مشرف

- خروج دينا مشرف بطلة مصر في تنس الطاولة، من منافسات فردي السيدات بتنس الطاولة، وذلك بعد تعرضها للهزيمة على يد الهولندية بريت إيرلاند، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات دور الـ 16 بأولمبياد طوكيو 2020.

-ودع الثنائي سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف، منافسات 10 م مسدس زوجي مختلط في الرماية، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو،.

جاء ترتيب الثنائي سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف، في المركز الـ 18 من أصل 20 فريق مشاركا، ليودعوا منافسات 10 م مسدس زوجي مختلط في الرماية بأولمبياد طوكيو 2020، حيث تنص اللائحة على تأهل أول 8 مراكز فقط وخروج الأت 12 مركز الأخير.

محمد عبد العال

- ودع محمد عبد العال، منافسات الجودو لوزن 81 كجم، وذلك بعد تعرضه للهزيمة على يد نظيره الإيطالي كريستيان بارلاتي بحركة إيبون، في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات دور الـ 32 من فعاليات الجودو بأولمبياد طوكيو 2020، ليودع المنافسات.

- ودعت ضحى هاني منافسات فردي سيدات ريشة الطائرة، وذلك بعدما تعرضت بطلة مصر في ريشة الطائرة، إلى الهزيمة على يد نظيرتها التركية نسيلهان يجيت، ضمن منافسات دور المجموعات لفردي سيدات ريشة الطائرة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.