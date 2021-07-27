وزارة الصحة تعلن عن توفير اللقاحين المعتمدان عالميًا للمسافرين للخارج

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توفير لقاحي استرازينكا وفايز، اللقاحين المعتمدان عالميًا للمسافرين للخارج، حيث تعاقدت حتى الآن على توفير 120 مليون جرعة من اللقاحات كورونا المختلفة.

وأضافت الوزارة، أن هناك آلية وخدمة جديدة ستوفرها للراغبين في السفر إلى الخارج لتسهيل عليهم مثل إصدار شهادات كودية “الباركود” بمعاير الصحة العالمية، وتوفير عدة أنواع من اللقاحات المعتمدة على مستوى دول العالم والتي ثبت فاعليتهما في محاربة فيروس كورونا، بالإضافة إلى استحداث آلية جديدة خاصة بالتسجيل.

وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الخدمة سيتم إتاحتها خلال الأيام القادمة، وبرسوم في متناول أيدي للمسافرين للخارج.

كما أكدت أنها تراقب عن كثب الاشتراطات الصحية المطلوبة في معظم دول العالم ولا سيما بعد استئناف نشاط حركة الرحلات الجوية وعودة الحياة الطبيعية في كثير من دول العالم، وهى تسعى دائما إلى إزالة العواقب لتسهيل حركة السفر للمواطنين والمقيمين.

وأشارت وزارة الصحة أنها مستمرة في إرسال الرسائل النصية للمواطنين لتلفي اللقاحات بمراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى الجمهورية.

وأفادت إلى أنه يجري الآن التوسع في الفئات المستحقة للقاح وزيادة أعداد متلقي اللقاح الذي وصل عددهم في شهر أبريل إلى 148 ألف و987 من الأطقم الطبية والمواطنين من الفئات المستحقة في إطار خطة الدولة لتصدي للجائحة.

جدير بالذكر أن مصر تنفذ توصيات منظمة الصحة العالمية لكبح جائحة كورونا لذلك تعيش حالة من الاستقرار بمؤشر وبائي إيجابي وتم رفع اسمها من قائمة الحمراء للمسافرين إليها، وأنها من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي بدأت في تصنيع لقاح فيروس كورونا محليا في ظل محدودية الإنتاج.