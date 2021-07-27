صور.. شكرى ونظيرته الجنوب سودانية يبحثان قضية سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم إبراز ما يمثله انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين من خطوة هامة على صعيد الجهود المستمرة لمواصلة دفع التعاون بين مصر وجنوب السودان قدماً فى شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على استمرار مصر فى تقديم مختلف أشكال الدعم للقطاعات الحيوية الجنوب سودانية، فضلاً عن مساندة المساعى الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار فى كافة ربوع جنوب السودان، على نحو يمكن الجانب الجنوب سودانى من تحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تطرق كذلك لعدد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحتين الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية سد النهضة ومجمل التطورات فى منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقى.

كما تم التوافق على عقد جولة المشاورات السياسية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.