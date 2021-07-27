دينية النواب تناقش طلب إحاطة حول استغلال قطعة أرض لإقامة وحدة صحية بقليوب

واستعرضت النائبة سولاف درويش، طلب الإحاطة المقدم منها، وقالت إن قرية الصباح التابعة لمركز قليوب، يبلغ التعداد السكانى لها حوالى 50 ألف نسمة، وهى فى أمس الحاجة إلى وحدة صحية، وتم عمل المعاينات اللازمة من جميع الجهات، مديرية الشؤون الصحية والوحدة المحلية وهيئة الأوقاف المصرية، وتحديد قطعة الأرض المطابقة للمواصفات حسب اختيار مديرية الصحة.
وأوضحت أنه بعد استيفاء جميع الإجراءات تم رفض القطعة من قبل لجنة الاستبدالات بدعوى أنها واجهة الأرض ولا يمكن استبدالها، مع العلم أن القطعة المذكورة تم الموافقة عليها من جميع الجهات المختصة، وتم عمل محضر المعاينة عام 2016، وفى يوم 2021/7/9، تم إرسال خطاب استبدال قطعة الأرض، ولكن هناك تعنت من أحد الموظفين عقب الحصول على الموافقات اللازمة وتم تغيير قطعة الأرض، ولدى وزارة الصحة بعض الشروط فى قطعة الأرض التى سيتم إقامة الوحدة الصحية عليها، وهذه القطعة خارج الحيز العمرانى، ويوجد بها أبراج كهرباء ضغط عالى، ولا تناسب الشروط.
وأضافت أن هذه الأرض لها واجهتين إحداهما تطل على الأراضى الزراعية، مطالبة بتيسير الأمور على المواطنين الذين ساهموا بجهودهم الذاتية من أجل إقامة الوحدة الصحية.
وقال أسامة الوردانى، المستشار القانونى لهيئة الأوقاف، إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة غدا من هيئة الأوقاف المصرية والهيئة المصرية العامة للمساحة، بحضور النائية مقدمة طلب الإحاطة، وسوف يتم حل هذه المشكلة خلال 10 أيام.
فيما، أكد الدكتور، أسامة العبد، رئيس الاجتماع، ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من هيئة الأوقاف المصرية والهيئة المصرية العامة للمساحة، من أجل معاينة قطعة الأرض والوصول إلى حل لهذه المشكلة.
وقررت اللجنة إعداد مذكرة وعرضها على رئيس المجلس، لعرضها على وزير الأوقاف متضمنة
توصية بسرعة تشكيل لجنة مشتركة من هيئة الأوقاف المصرية والهيئة المصرية العامة للمساحة، من أجل معاينة قطعة الأرض وتحديد أفضل السبل لاستغلال مساحتها لحل هذه المشكلة.
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