جدة - نرمين السيد - قالت الطالبة ميسرة حامد مصطفى خلف، بمدرسة امبروزو المهنية بنات بالإسكندرية المركز الأول دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية "إعداد مهنى"، بعد حصولها على مجموع 500 درجة بنسبة 93 %، إنها لم تصدق نفسها بعد أن علمت بحصولها على المركز الأول من الفرحة.





وأضافت الطالبة لـ "دوت الخليج"، أن نجاحها هو توفيق من ربنا ومكافأة لها على مجهود أيام وليالى من المذاكرة". وتابعت:" كنت اعتمد على نفسى بشكل كبير فى استذكار الدروس، حيث كنت أتلقى دروس خصوصية فى مواد محدودة خوفا من التجمعات فى ظل انتشار فيروس كورونا". وأشارت إلى أن مدرسيها كان لهم دور كبير فى هذا التفوق لمساعدتها دائما فى فهم النقاط المستعصية عليها، وأهدت مسيرة تفوقها إلى أسرتها التى قالت إنها وقفت إلى جانبها ودعمتها معربة عن سعادتها فى تحقيق حلمها وحلمهم فى الالتحاق بكلية الهندسة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأولى على دبلوم إعداد مهنى لـ «دوت الخليج» : حلمى تحقق فى الالتحاق بهندسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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