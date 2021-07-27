الحكومة عن هيئة مكتب البرلمان : أحمد سعدالدين قيمة قانونية..وأبو العنين رجل الصناعة والاستثمار الوطني«صور»

/642527/الحكومة-عن-هيئة-مكتب-البرلمان--أحمد-سعدالدين-قيمة-قانونيةوأبو-العنين-رجل-الصناعة-والاستثمار-الوطنيصور

ألقى وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد، كلمة مهمة بالجلسة العامة اليوم، وذلك بنهاية دور الانعقاد الأول.

دوت الخليج يرصد كلمة وزير شئون المجالس النيابية خلال الجلس هيئة مكتب البرلمان وأشاد وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، بالأداء المتميز لمكتب المجلس الوكيلين، المستشار أحمد سعدالدين، القيمة القانونية والقضائية المتميزة، والصديق والأخ قبل كل شيئ، النائب محمد أبو العنين، رجل الصناعة والاستثمار الوطني، ذو التاريخ البرلماني الحافل اللذين كانا خير عون لنا جميعًا، وكانو قدوة لما يجب أن يكون عليه نائب الشعب. كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.

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