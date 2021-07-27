/642526/رئيس-شباب-النواب-لوزير-الكهرباء-الأندية-مهدده-بالغلق-بسبب-ارتفاع- الفاتورة

أثار الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة ، بمجلس النواب ، مشكلة تعنت بعض شركات الكهرباء في تطبيق مواد قانون الرياضة ، بإعفاء الأندية ومراكز الشباب بنسبة ٧٥٪ ، من استهلاك فاتورة الكهرباء .

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة رئيس شباب النواب فى اجتماع لجنة البيئة والطاقة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة ، بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله ، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة الموجهة لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، الذي شارك في الاجتماع .

مراكز الشباب

وقال الدكتور محمود حسين ، إن لجنة الشباب فتحت ملف تخفيض اسعار فاتورة الكهرباء علي الاندية ومراكز الشباب منذ 5 سنوات ، وارهق اعضاء اللجنة للنص عليه في قانون الرياضة وتعديلاته ، وهو ما تم بالفعل بإقرار مادة تنص على اعفاء الاندية ومراكز الشباب بقيمة ٧٥٪ من الاستهلاك .

وزارة الكهرباء

واكد الدكتور محمود حسين ، إن الإنجازات التى تقوم بها وزارة الكهرباء يشهد بها الجميع ، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، يولي إهتمام غير مسبوق للشباب ، وهو ما يتطلب من وزارة الكهرباء مخاطبة رؤساء الشركات بتطبيق إعفاء ال75% من فاتورة الكهرباء، خاصة أن عدد كبير من رؤساء الشركات لا يلتزم بالقانون .

الاندية الشعبية

وأضاف إن الأندية الشعبية تئن من قلة الموارد ، وأدت فواتير الكهرباء على زيادة الاعباء عليها ممما يهددها بقفل ابوابها ، كما أن مراكز الشباب تحصل على دعم سنوي يصل إلى 10 آلاف جنيهن وهو إجمالى الموازنة المخصصة لها ، ويجد فاتورة الكهرباء تتخطي ال400 ألف جنيه مشددا على أن قرار الإعفاء من الكهرباء، يهم جميع مراكز الشباب والأندية على مستوي الجمهورية.

وأشاد رئيس لجنة الشباب بجهود المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباءـ وتطبيقه قرار الإعفاء على اندية ومراكز الشباب بورسعيد مشيرا إلى أن الشبابإذا اغلقت فى وجهوهم المراكز والأندية الرياضية ستتلقفهم المقاهي وسيقعون فى أيدى الجماعات المتطرفة . وأختتم حديثه : ملف الشباب لايقل أهيمة عن ملف التعليم ،والصحة ، خاصة أنهم المحور الرئيسي فى بناء الإنسان المصري الذى دعت القيادة السياسية للإهتمام به".

من جانبه استنكر وزير الكهرباءوالطاقة، عدم تطبيق بعض رؤساء شركات الوزارة المادة املتعلقة بإعفاء الأندية ومراكز الشباب من نسبة ال75% من فواتير الكهرباء قائلا :" عمرى ما خالفت القانون . وأضاف:" عمرى 76 عام ولم أرتكب مرة مخالفة للقانون حتى لو كانت إشارة مرورإذا كانت الإشارة حمراء لا يمكن أن أتجاوزها وكل من يخالف القانون يجب أن يحاسب ". واشار وزير الكهرباء، إلى إنه على الرغم من إنه كان ضد النص فى القانون على تحمل وزارة الكهرباء ، نسبة الإعفاء التى تقدر ب75%، على أن تتحملها وزارة الشباب ، ولكن الوزارة اصبحت ملزمة بتحمل تلك النسبة، لافتا إلى أن الوزارة ستتحمل كل مايتعلق بالنشاط الرياضي ولكن هناك مشروعات استثمارية يجب أن يتحملها القائمين عليها .

وعقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب على حديث وزير الكهرباء مؤكدا إنه تم النص على ان جميع الانشطة الاستثمارية ، لاتخضع للإستثناء "

وواصل وزير الكهرباء تاكيده بإلتزام وزارته بتطبيق القانون لافتا إلى أن اى مسئول لن ينفذ القانون سيتم رفده ومن لم يطبق القانون سنقف ضده ووجه الوزير تساؤلا لقيادات الوزارة الذين حضروا إجتماع اللجنة قائلا : لماذا لم يتم تطبيق القانون بإعفاء الأندية ومراكز الشباب من نسبة ال75% ؟. واشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار قرار بتطبيق المادة التى نص عليها قانون الرياضة والهيئات الشبابية ، وسيتم توزيعه على مرفق الكهرباء وجميع الشركات لتطبيقه متابعا :ط كل من سيخالف القرار لنا معه حساب ".