الزمالك يكتفى بمحاضرة فنية وإيطالات خفيفة استعداداً لغزل المحلة

/642525/الزمالك-يكتفى-بمحاضرة-فنية-وإيطالات-خفيفة-استعدادا-لغزل-المحلة

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة سريعة على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء، وشهدت الجلسة شرح العديد من الأفكار الفنية والخططية المراد تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث تدريبات الزمالك قبل لقاء غزل المحلة بالدوري الممتاز.

كما خاض اللاعبون تقسيمة في جزء من الملعب، وشهدت التقسيمة تركيز الجهاز الفني للفريق على اللعب في مساحات صغيرة، وعلى تسليم وتسلم الكرة في وضعيات مختلفة تحت الضغط.

وشهد تدريب الزمالك انتظام محمود عبد الرازق شيكابالا، حيث شارك الفهد الأسمر في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية وانتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع له.

فيما واصل حازم إمام برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وذلك في ظل معاناته من إجهاد عضلي أدى لغيابه عن التدريبات الجماعية فى معسكر الفريق ببرج العرب.

إطالات خفيفة للزمالك

واكتفى الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بخوض بعض الإطالات بدلا من المران الصباحي اليوم، وفضل الجهاز الفني عدم إقامة المران الصباحي للفريق خوفاً من تعرض اللاعبين للإرهاق.

ودخل فريق الزمالك في معسكر مغلق في أحد فنادق الإسكندرية، وذلك على هامش فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري الممتاز بسبب إقامة دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لمباراة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم 3 أغسطس المقبل في بطولة الدوري الممتاز، ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد61 نقطة وذلك بعد مرور 27 جولة من عمر البطولة.

فينجادا يزرو الزمالك

حرص الزمالك استقبل اليوم الثلاثاء، بقيادة حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي بمكتبه، البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وتواجد فينجادا على هامش الدعوة التي تلقاها من إدارة قطاعات الناشئين بالنادي برئاسة الكابتن بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات، من أجل حضور ورشة عمل فنية للمدربين.