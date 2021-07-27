/642524/فينجادا-يزور-ناشئ-الزمالك-ويحرص-على-دعم-براعم-القلعة-البيضاء

حرص الزمالك استقبل اليوم الثلاثاء، حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي بمكتبه، البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وتواجد فينجادا على هامش الدعوة التي تلقاها من إدارة قطاعات الناشئين بالنادي برئاسة الكابتن بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات، من أجل حضور ورشة عمل فنية للمدربين.

ويستعرض دوت الخليج أبرز ما جاء ف زيارد المدير الفني للجبلاية للزمالك.

وقام بدر حامد باصطحاب فينجادا بجولة تفقدية داخل ملاعب الناشئين بالنادي، وعقد المدرب البرتغالي جلسة مع مدربي قطاع الناشئين بالنادي في مبنى الفريق الأول، وقام بإلقاء محاضرة خاصة بالجوانب الفنية وخطط العمل الخاصة بالناشئين.

إهداء فينجادا شعار الزمالك

وفي نهاية المحاضرة قام بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين بإهداء المدرب البرتغالي شعار النادي.

طبيب نفسي لناشئ الزمالك

ويتواجد طبيب نفسي في مقر نادي الزمالك غدا الأربعاء، لإلقاء محاضرة لمدربي قطاع الناشئين وذلك بناء علي دعوة من بدر حامد، وقرر بدر حامد الاتفاق مع طبيب نفسي لإلقاء محاضرة علي مدربي الزمالك للحديث عن كيفية تعامل المدربين مع كافة المواقف المختلفة من الناحية النفسية وكذلك كيفية التعامل مع اللاعبين نفسيا خاصة في اللحظات الصعبة.

يتواجد الطبيب النفسي في مقر نادي الزمالك في الثانية والنصف ظهرا غدا ويستقبله بدر حامد قبل التوجه لقاعة محاضرات الفريق الكروي لإلقاء المحاضرة علي كافة المدربين العاملين بالنادي.

خالد الغندور مع الزمالك

توج خالد الغندور بـ 17 بطولة مختلفة محلية وقارية، حيث حصد بطولة الدوري المصري الممتاز 4 مرات، وكأس مصر مرتين، وبطولتين كأس السوبر المصري، بالإضافة إلى تتويجه ببطولة دوري ابطال إفريقيا 3 مرات، ومثلهم من بطولة كأس السوبر الإفريقي، وبطولة كأس أفرو أسيوي، ومرة من كأس السوبر المصري السعودي، وبطولة كأس العرب مع المنتخب الوطني.

قرر الغندور الإتجاه إلى المجال الغداري عقب اعتزاله كرة القدم، وتولى منصب مدير فريق الزمالك، ولكن لم يستمر طويلا، ثم حاول الدخول إلى مجال الفن، بتمثيله فيلم “زي الهوى”، عندما شارك بدور زغلول مع خالد النبوي وغادة عبدالرازق وداليا البحيري، ولكن لم يستمر طويلا أيضا، ثم استقر في مجال الإعلام، ويعمل حاليا مقدم برنامج “زملكاوي” على قناة الزمالك.