ملخص مران الأهلي اليوم الثلاثاء.. استعداداً لمواجهة أسوان

/642522/ملخص-مران-الأهلي-اليوم-الثلاثاء-استعدادا-لمواجهة-أسوان

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق أسوان، والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس القادم في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

و خاض الأهلي مرانه مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعداداً لمباراة الدوري الممتاز أمام فريق أسوان المقرر إقامتها بعد غد الخميس، والمؤجلة من الجولة الـ١٧ في المسابقة

محاضرة موسيماني

وبدأ مران الأهلي بمحاضرة نظرية من موسيماني مع اللاعبين داخل الملعب للحديث عن مباراة أسوان المقبلة، التي تقام مساء الخميس، والتي يبحث خلالها الأهلي عن الفوز واستمرار حصد النقاط في المباريات المؤجلة له من بطولة الدوري الممتاز.

تقسيمة قوية

وعقب المحاضرة خاض لاعبو الأهلي فقرة بدنية، فيما ركز الجهاز الفني للفريق على تدريبات الكرة من خلال إجراء أكثر من تقسيمة لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.

تدريبات الحراس

وخاض رباعي حراس المرمى، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

تأهيل سليمان

وخاض وليد سليمان، لاعب الفريق، تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي اليوم، وأجرى جلسة في الجيم، قبل الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة ببرنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية.

ويخوض سليمان المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، أبعدته عن المشاركة في المباريات الرسمية والتدريبات الجماعية.

ووفقًا للدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، يعود سليمان للمشاركة في التدريبات الجماعية في غضون ١٠ أيام.

عيد ميلاد موسيماني

وقبل انطلاق مران الأهلي، احتفل اللاعبون والجهازان الفني والإداري بعيد ميلاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، وحرص جميع الحاضرين على تهنئته.

ظهور حمدي فتحي

وظهر حمدي فتحي اليوم في مقر النادي اليوم بعد الاحتفال بزفافه أمس، وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على الاحتفال به على طريقتهم الخاصة، من خلال عمل ممر شرفي له داخل ملعب التتش قبل مران الأهلي.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس بعد الانتهاء من مباراة الإنتاج الحربي، التي نجح خلالها الفريق في تحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط مهمة في مشواره ببطولة الدوري الممتاز ليرفع رصيده إلى ٥٥ نقطة.