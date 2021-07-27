سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية شمال البحر الأحمر على بعد 26 كم جنوب مدينة شرم الشيخ.
وقال المعهد في بيان اليوم، إن وقت حدوث الهزة جاء في تمام الساعة 4.39 بالتوقيت المحلي، بقوة 3.52 درجة على مقياس ريختر.
وأضاف أن خط العرض 27.64 شمالًا، وخط الطول 34.26 شرقًا، والعمق 19.1 كم، ولم يرد للمعهد ما يفيد شعور المواطنين بهذه الهزة.
وأشار معهد الفلك، إلى أنه تم تسجيل زلزال آخر صباح اليوم في تمام الساعة العاشرة وأربعة وعشرين دقيقة، بالتوقيت المحلي بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، في خليج السويس ويبعد 12 كم شرق مدينة رأس غارب، دون حدوث إصابات أو حوادث نتيجته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحوث الفلكية: زلزالان في جنوب شرم الشيخ وخليج السويس دون أضرار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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