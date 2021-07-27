عاجل.. السيسى يوجه بالتوسع فى الاعتماد على التصنيع المحلى للقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أ.ح بكر عبد الوهاب مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء عمرو عبد المجيد رئيس لجنة شبكة المحمول العسكرية.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لإنشاء "الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة".

وقد اطلع الرئيس فى هذا الإطار على تطورات إنشاء الشبكة الوطنية، والتى تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضا دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة، طبقا لأحدث المعايير العالمية، ولتكون تلك الشبكة بمثابة العمود الفقرى لأجهزة الدولة فى خدمة اتصالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطوارئ.

كما تم فى ذات السياق استعراض نتيجة تشغيل النموذج الاسترشادى للشبكة، والذى بدأ مرحلته الأولى فى محافظة بورسعيد استعدادا لتعميم المنظومة على كافة محافظات الجمهورية، وذلك من خلال ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسى وغرفة عمليات تخصصية فى كل محافظة لتلقى بلاغات الطوارئ من المواطنين.

وقد وجه الرئيس بالاستمرار فى دراسة وتقييم كافة نتائج التجربة الاسترشادية فى بورسعيد لبلورة افضل نموذج وطنى لتقديم خدمات اتصالات الطوارئ للمواطنين عن طريق الشبكة الوطنية الموحدة، وذلك طبقا لأعلى المعايير العالمية، مع مراعاة التأمين الكامل للشبكة بأحدث الوسائل.

من ناحية أخرى، أضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على الموقف الحالى للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس سواء الجارى تصنيعها أو التى سيتم استيرادها من الخارج، حيث أوضحت السيدة وزيرة الصحة أن التصنيع المحلى بنهاية العام الحالى سيصل إلى توفير حوالى 80 مليون جرعة، ليصبح إجمالى الجرعات المتوفرة فى مصر ما بين مصنع محليا ومستورد حوالى 146 مليون جرعة، مستعرضة فى هذا الإطار جهود الوزارة فى تجهيز المكاتب المختلفة لتطعيمات كورونا للمسافرين للخارج والموزعة على كافة محافظات الجمهورية.

وقد وجه الرئيس بالتوسع فى الاعتماد على التصنيع المحلى للقاحات كورونا، مع الاستمرار فى التنسيق مع الشركاء الدوليين ومرفق "كوفاكس"، للحصول على مزيد من اللقاحات لدعم خطة التطعيمات القومية.