/642523/بمناسبة-مرور-50-عام-على-تخرجهم-دفعة-صيدلة-71-تقيم-ملتقى-الجمعة-المقبل

ينظم خريجي كلية الصيدلة جامعة القاهرة، يوم الجمعة المقبل، ملتقى للتجمع بفندق السلام بمصر الجديدة بجوار نادي الشمس، وذلك بمناسبة مرور 50 عام على تخرجم من كلية الصيدلة.

دوت الخليج

صيدلة 71 تقيم احتفال بمناسبة 50 مرور على تخرجهم

ومن المقرر حضور الملتقى عدد من خريجي دفعة الصيدلة عام 1971 ، ونخبة من الأساتذة الذيم درسوا للخريجين وعدد من طلبة كلية الصيدلة الحاليين، كما يحضر أيضًا كوكبة من العلماء فى مصر والخارج وخبراء فى صناعة الأدوية ومراكز الأبحاث العالمية.

الدكتور ماجد أبو غريبة يحضر الاحتفال

كما أنه من المقرر حضور الدكتور ماجد أبو غريبة، أحد علماء صناعة الدواء فى أمريكا ومؤسس ومدير مركز مولدر لصناعة الدواء فى أمريكا، والذى توصل فريق أبحاثه لاكتشاف ١٠علاجات وأدوية لعلاج العديد من الأمراض، منها مضادات حيوية وأدوية لعلاج الاكتئاب وعلاج السرطان، وأيضًا حصل على أكثر من 120 براءة اختراع، وهو يعد واحد من خبراء صناعة الدواء في بريطانيا وفي مصر.

ومن المرتقب، أن يتم خلال هذا التجمع إطلاق مبادرة لدعم صناعة الدواء في مصر، كهدية من أبناء الدفعة لمصر والمصريين حكومة وشعبا.