الحكومة عن زعيم الأغلبية: برلماني مخضرم ووطني مخلص«صور»

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ألقى وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد، كلمة مهمة بالجلسة العامة اليوم، وذلك بنهاية دور الانعقاد الأول.

دوت الخليج يرصد كلمةوزير شئون المجالس النيابية بالجلسة الختامية للبرلمان اليوم

الهيئات البرلمانية خلال دور الانعقاد الاول

وثمن النائب علاء الدين فؤاد وزير شئون المجلس النيابية،:" دور رؤساء الهيئات البرلمانية خلال دور الانعقاد الاول فى الفصل التشريعي الثاني ،مؤكد أنهم أسهموا جميعًا في ترسيخ الصورة الذهنية لدى المواطنين،بأنهم قد انتخبوا من يرعو مصالحهم.

زعيم الاغلبية

وخص المستشار علاء الدين فؤاد، بالذكر النائب المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، مضيفا”البرلماني المخضرم والوطني المخلص، الذي نلمس منه دائمًا وعيًا وإدراكًا لكل ما يمر به هذا الوطن، واستجابة سريعة للنبض الشعبي، تعكس التحامه بناخبيه وعموم المواطنين”.

واستكمل وزير شئون المجالس النيابية حديثه قائلًا:"لا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بأداء الصديق والأخ العزيز السيد المستشار/ أحمد منّاع، أمين عام مجلسكم الموقر صاحب الخلق الدمث والعلم الفيّاض على ما قدمه ويقدمه من جهد لضمان انتظام سير مجلسكم الموقر من كافة جوانبه الإدارية والفنية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.