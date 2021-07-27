/642519/النيابة-تباشر-التحقيقات-في-انهيار-عقار-القومية-بالوارق

تباشر النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، في الجيزة التحقيقات في واقعة انهيار عقار بشارع القومية في الوراق.

وقررت النيابة باستدعاء مهندسي رئاسة حي الوراق، للاستماع لأقوالهم في واقعة الانهيار وصدور قرار الصادر منذ شهرين بترميم العقار، كما طلبت النيابة تقريرًا عن الحالة الصحية لزوجة مالك العقار وتم إنقاذها من أسفل الأنقاض.

مصابين انهيار عقار القومية

وكشفت مصادر أمنية، الحالة الصحية للمصابة التي تم إنقاذها من أسفل عقار الوراق المنهار، وأشارت المصادر إلى أن حالة المصابة مستقرة حتى الآن ومتواجدة في مستشفى الوراق لملاحظة الحالة وتلقي العلاج.

وقالت المصادر إن سكان منزل الوراق المنهار غادروا جميعًا العقار المنكوب قبيل انهياره بساعات قليلة بعد شعورهم بتصدعات وميل العقار.

كما شرحت المصادر بعد خروج السكان رفض مالك العقار وزوجته مغادرته، وتم استخراج جثة مالك العقار متوفيًا أسفل واجهته، وجار إنقاذ زوجته عقب سماع صوتها أسفل الأنقاض.

وتباشر وحدات الحماية المدنية والإنقاذ البري عمليات محاولة استخراج سيدة من أسفل عقار الوراق المنهار.

فصل الحديد المسلح

وتستخدم قوات الحماية المدنية قواطع الحديد المسلح لفصل حديد التسليح، بالإضافة لإيقاف عمل اللودر في رفع الأنقاض واستخدام الأيدي والمعدات الخفيفة، وذلك عقب الاستماع لصوت استغاثة سيدة أسفل الأنقاض.

واستمعت وحدات الإنقاذ لصوت سيدة تستغيث من أسفل الأنقاض، وردت عليها وحدات الحماية المدنية: «متقلقيش هنطلعك إن شاء الله»، وانتشلت الأجهزة الأمنية في الجيزة، جثة مالك عقار الوراق المنهار من أسفل الأنقاض.

ونجحت وحدات الحماية المدنية من انتشال جثمان «ر.م» من أسفل الأنقاض بواجهة العقار، وتستمر جهود وحدات الانقاذ لانتشال جثة زوجته.