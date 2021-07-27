/642518/محمد-إسماعيل-لرئيس-النواب-بالجلسة-الختامية-انتم-قيمة-وقامة-قانونية-تعلمنا-منكم-الكثير

تقدم النائب محمد إسماعيل عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الاول بالفصل التشريعي الثاني، بالشكر والتقدير لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا:" انتم قيمة وقامة قانونية ودستورية تعلمنا منكم النقاط الهامة في الجلسات وكان هناك سماح لكافة الأراء من أجل الوصول الى الصيغة الأمثل التي تعود بالنفع على المواطن.

محمد إسماعيل يتقدم بالشكر لوكيلي المجلس والأعضاء

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مقدما الشكر بالنيابة عن نواب تنسيقية شباب الأحزاب، لوكيلي المجلس والأمين العام نظرا لجهودهم في تيسير الأعمال بالبرلمان.

كما تقدم بالشكر أيضًا إلى كافة القوى السياسية والأعضاء لما قدموه من جهد كبير خلال هذا الدور من الانعقاد والذي تم عقد 58 جلسه به نجم عنه صدور 146 قانون.

وأشار النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن المجلس الحالي بقيادته الحكيمة استطاع أن يغير الصورة الذهنية السلبية التي كانت مترسخة ومتكونة عند المواطن، مضيفا أن مجلس النواب عندما قام بإقرار الضرائب على أعضاء الشيوخ، قام بتطبيق هذا الأمرعلى نفسه حتى يكون مثال يحتذى به للمواطنين.

وتقدم النائب محمد إسماعيل بالشكر والتقدير للرئيس السيسي واتلذي تعيش الدولة في عهده أزهى عصورها، مشيدا بتمكين الشباب والدعم الذي نالوه في كافة المجالات.