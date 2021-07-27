أول تعليق من رنيم الجداوي بعد الانضمام لـ«سيدات سلة الأهلي»

/642516/أول-تعليق-من-رنيم-الجداوي-بعد-الانضمام-لـسيدات-سلة-الاهلي

عبرت رنيم الجداوي، المنضمة حديثاً إلى صفوف سيدات سلة الأهلي، عن سعادتها وفخرها بالانضمام إلى صفوف الفريق، وأكدت أنها تطمح لحصد كل البطولات لإسعاد جماهير النادي في كل مكان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقالت رنيم: “أتمنى أن أكون على قدر ثقة الجهاز الفني ومجلس الإدارة والجماهير، وفخورة بالانضمام إلى النادي الأهلي، وأتمنى حصد كل الألقاب مع سيدات سلة الأهلي في الموسم الجديد”.

وأضافت: «المفاوضات مع الأهلي بدأت من نهاية الموسم الماضي، وطموحاتي كبيرة في تحقيق إنجازات كبيرة مع الفريق، وأتمنى أن أساعد زميلاتي في تحقيق كل الألقاب في الموسم الجديد».

واختتمت رنيم تصريحاتها بتوجيه رسالة إلى جمهور النادي أكدت فيها أنها ستقاتل مع « سيدات سلة الأهلي، ولن تدخر جهداً في سبيل حصد كافة الألقاب والبطولات وإسعاد الجمهور الذي لا يتوقف عن دعم ومساندة الفريق.

وكان رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، قد أعلن عن التعاقد مع رنيم الجداوي، في صفقة انتقال حر، لتدعيم سيدات سلة الأهلي لمدة ٤ مواسم مقبلة.

يأتي هذا في إطار توجيهات مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب لتدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على البطولات.

وانضم مواجاتوتيا للمنتخب الأمريكي عام 2011 ومثل بلاده في العديد من البطولات القارية والدولية، وحقق مع الفريق المركز الثالث في كأس العالم عام 2019 في اليابان.

ويمتلك اللاعب الأمريكي خبرة كبيرة أيضا على مستوى الأندية، حيث لعب بشكل احترافي في عدد من الدوريات الأوروبية كان آخرها الدوري البولندي.

ويلعب مواجاتوتيا في مركز 4، ويشارك خلال هذه الفترة مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.

الأهلي والترجي التونسي

فرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم غرامة مالية على فريق كرة القدم بالنادي الاهلي بسبب سلوك جماهيره في لقاء الترجي بدوري أبطال إفريقيا الشهر الماضي.

اللقاء الذي جمع الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بملعب رادس شهد أحداثا ساخنة قبل بدايته، جعلت الاتحاد الإفريقي يفرض عقوبات قوية على الترجي .

وأشار مسؤولو المباراة إلى أن جمهور الأهلي المتواجد بملعب رادس استخدم بعض الألعاب النارية في المدرجات.

حيث قوانين ولوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومن حيث المواد 82 و 83.1 و 83.3 من لائحة الانضباط، قررت اللجنة فرض غرامة مالية على الأهلي قدرها 8 آلاف دولار لسلوك المتفرجين غير الرياضي.

قبل بداية اللقاء قام جمهور الترجي ببعض أحداث الشغب في المدرجات ما أدى لإطلاق سلطات الأمن للغاز المسيل للدموع للسيطرة عليهم.

مما اضطر لاعبو الأهلي لمغادرة ملعب رادس عقب تعرضهم للاختناق بالإضافة لطاقم التحكيم بقيادة فيكتور جوميز.