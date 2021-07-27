«لا وقت للصباحية».. حمدي فتحي يشارك في مران الأهلي بعد ساعات من حفل زفافه«صور»

/642515/لا-وقت-للصباحية-حمدي-فتحي-يشارك-في-مران-الأهلي-بعد-ساعات-من-حفل-زفافهصور

عاد لاعب النادي الأهلي حمدي فتحي لاعب خط وسط القلعة الحمراء، لتدريبات الفريق صباح اليوم التالي من بعد حفلة عرسة، والتي كانت أمس، لينتظم في تدريبات الفريق قبل لقاء أسوان في الدوري.

ويستعرض دوت الخليج صور رجوع حمدي فتحي لتدريبات الفريق، قبل لقاء أسوان.

إستقبل لاعبو النادي الأهلي والجهاز الفني حمدي فتحي في مران اليوم، علي طريقة الأهلي الخاصة في إستقبال أي لاعب من صفوف النادي، في حفل زفافة أو عيد ميلاده.

موعد مباراة الأهلي وأسوان

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق أسوان، والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس القادم في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحقق الفريق الكروي الأهلي فوزاً صعباً على نظيره الإنتاج الحربي خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب استاد السلام، ضمن مؤجلات الأهلي في مسابقة الدوري المصري 2021 وتحرك الأهلي إلى النقطة 55 يحتل بها المركز الثاني، خلفا للزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة.

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة الأهلي أمام أسوان عبر قنوات أون تايم سبورت.

تصريحات بيتسو موسيماني

وأعرب بتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز على الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين.

وأوضح أنه استفاد كثيراً من المبارة وتعلم أن المباراة لا تنتهي سوى عند صافرة النهاية، على أن ما حدث في المباراة يؤكد أنك قادر على العودة والفوز وحسم المباراة لصالحك في الدقائق الأخيرة. وأشار إلى أن مباراة اليوم شهدت عودة الفريق من الخسارة إلى الفوز

مؤكداً تقدمنا ثم تعادلنا ثم تعرضنا للتأخر قبل العودة للتعادل ثم حسم الفوز.

وقال إن لاعبي الأهلي مقاتلون أكفاء خاضوا المباراة في ظروف صعبة.

وأكد موسيماني أن مباراة اليوم شهدت استبدال جميع المدافعين من أجل حسم الفوز، مؤكداً أنه سعيد بنجاح بواليا في تسجيل هدف الفوز. وشدد موسيماني على أن بواليا حصل على هدية من الله بعد هدفه الذي منحنا نقاط المباراة المهمة.