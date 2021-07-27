/642514/طبيب-الأهلي-يكشف-موعد-عودة-وليد-سليمان-وجاهزية-محمد-محمود

تحدث أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة وليد سليمان للمشاركة في التدريبات وجاهزية محمد محمود للمشاركة مع الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أبو عبلة إن وليد سليمان سوف ينتظم في التدريبات الجماعية خلال ١٠ أيام، بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن سليمان أجرى أشعة رنين مؤخراً وحالته مطمئنة إلى حد كبير، بعدما كشفت الأشعة عن التئام موضع الإصابة بنسبة كبيرة.

وكان وليد سليمان قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي ومباريات الفريق الأخيرة.

ويخضع سليمان للمرحلة المتوسطة والأخيرة في برنامجه التأهيلي لتجهيزه للمشاركة الجماعية.

وفيما يتعلق بحالة محمد محمود، قال رئيس الجهاز الطبي، إن اللاعب يشارك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية وهو جاهز من الناحية الطبية بعد اكتمال شفائه.

وغاب محمد محمود عن تدريبات الأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وشارك في المران الجماعي بشكل تدريجي بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي ووفقًا لتصريحات أبو عبلة أصبح اللاعب جاهزًا من الناحية الطبية.

موعد مباراة الأهلي

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق أسوان، والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس القادم في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحقق الفريق الكروي الأهلي فوزاً صعباً على نظيره الإنتاج الحربي خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب استاد السلام، ضمن مؤجلات الأهلي في مسابقة الدوري المصري 2021 وتحرك الأهلي إلى النقطة 55 يحتل بها المركز الثاني، خلفا للزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة.

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة الأهلي أمام أسوان عبر قنوات أون تايم سبورت.

وأعرب بتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز على الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين.

وأوضح أنه استفاد كثيراً من المبارة وتعلم أن المباراة لا تنتهي سوى عند صافرة النهاية، على أن ما حدث في المباراة يؤكد أنك قادر على العودة والفوز وحسم المباراة لصالحك في الدقائق الأخيرة. وأشار إلى أن مباراة اليوم شهدت عودة الفريق من الخسارة إلى الفوز

مؤكداً تقدمنا ثم تعادلنا ثم تعرضنا للتأخر قبل العودة للتعادل ثم حسم الفوز.

وقال إن لاعبي الأهلي مقاتلون أكفاء خاضوا المباراة في ظروف صعبة.

وأكد موسيماني أن مباراة اليوم شهدت استبدال جميع المدافعين من أجل حسم الفوز، مؤكداً أنه سعيد بنجاح بواليا في تسجيل هدف الفوز. وشدد موسيماني على أن بواليا حصل على هدية من الله بعد هدفه الذي منحنا نقاط المباراة المهمة.