النائب أبو العباس التركي يستعرض طلبه بشأن سوء شبكات الكهرباء بالمنتزه بحضور الوزير«صور وفيديو»

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ناقشت لجنة البيئة والطاقة خلال اجتماعها اليوم لبرئاسة النائب حسام عوض الله، طلب الاحاطة المقدم من النائب/ أبو العباس فرحات بشأن معاناة أهالي دائرة المنتزة بمحافظة الاسكندرية من سوء حالة شبكات الكهرباء وتهالكها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة البيئوة والطاقة اليوم بالبرلمان تطوير ابراج الكهرباء فى منطقة المنتزة وقال النائب أبو العباس التركي، أنه تقدم بطلبات على مدار الخمس سنوات الماضية بشأن تطوير ابراج الكهرباء فى دائرة المنتزه ، لعمل كابلات ارضية وشبكات، فى منطقة المراغي والتوفيقية وخطاب ومساكن فرعون فى قطاع خورشيد. وزارة الكهرباء وأضاف النائب أبو العباس التركي،”أن ما نراه من خلال ادارة الملف من جانب الوزارة، يدل أن الوزارة فى جانب ومجلس النواب بجانب اخر، موضحا” الموظف قالي طلبات الوزير بتتركن على جنب، ولم توجه الينا استفسارات بشأن ما نتقدم به من طلبات. جاء هذا خلال اجتماع لجنة البيئة والطاقة برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطةالمقدمة من النواب، بحضور وزيرالكهرباء المهندس محمد شاكر .

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