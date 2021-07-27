عمرو القطامي يثير أزمة القراءات الوهمية للعدادات..ووزير الكهرباء:سنضرب بيد من حديد

/642511/عمرو-القطامي-يثير-أزمة-القراءات-الوهمية-للعداداتووزير-الكهرباءسنضرب-بيد-من-حديد

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إثارة النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب لأزمة القراءات الوهمية للعدادات، وأيضا إنقطاع التيار الكهربائي بعدد من المناطق بإكتوبر والهرم نتيجة سرقة الكابلات، حيث عقب عليه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء بأنه لا تهاون إطلاقا فيما يخص قراءة العدادات، وسيتم النظر بشأن إشكاليات المنظومة بإكتوبر والهرم.

وأكد القطامي علي أنه لا يجوز أن تكون هناك إشكاليات بمنظومة الكهرباء فى الهرم، بجانب حدائق أكتوبر التى تشهد إنقطاعات مستمرة تتطلب أن تكون هناك رؤية مختلفة وخاصة لو كان الأمر متعلق بسرقة كابلات الكهرباء، مطالبا الوزير بسرعة التحرك بهذا الشأن، مؤكدا علي أنه سبق وأن آثار هذه الإشكالية بمنطقة كفر المنفي وتم التغلب عليه ولكن هناك مناطق أخري لابد من نظرة بشأنها.

النائب عمرو القطامي ومواجهة وزير الكهرباء

وتطرق بحديثه أيضا لأزمة القراءات للعداد وشكاوي المواطنين بشأنها، فيما قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، إن قراءة العدادات تذهب إلي مكانين منعا للتلاعب فيها، إحداهما شركة التوزيع والثانية بوزارة الكهرباء، مضيفا : " اي حاله لدي النواب فيها فواتير جزافية أوالقراءات غير السليمة مستعد لنظرها فورا، وساواجه ذلك بالضرب بيد من حديد".

وأكد أنه تم تركيب حوالي 10 ملايين عداد مسبق الدفع للقضاء علي اخطاء الفواتير،فضلا عن البدء في تنفيذ مشروع تركيب نحو 250 ألف ذكي "سمارت" كمرحلة تجريبية، قائلا : " نفسي كل العدادات تبقي سمارت". وتابع شاكر، أن أي مشكله في قطاع الكهرباء مسؤليتنا، و نعمل علي حلها، مضيفا : " حاجتين فقط لا اعملها لا التعين ولا النقل، لكن أي شيء يتعلق بجودة خدمة تغذيه الكهرباء بطاقه عالية الكفاءه نعمل عليها". ولفت محمد شاكر وزير الكهرباء، إلي تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وأن تكون والطاقة المستخدمة في شحنها " متجدده".