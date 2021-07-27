/642509/نقل-البرلمان--توصي-بانهاء-رصف-طريق-بنى-سويف-العياط-الزراعي-العام-الحالي

ناقشت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم ، طلب الاحاطة المقدم من النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن:عدم الانتهاء من إنشاء الكوبري العلوي لناصر شرق(الشناوية) بمحافظة بنى سويف والتباطؤ في رصف طريق بنى سويف/ العياط الزراعي مما أدى إلى كثرة الحوادث.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان اليوم

اجتماع لجنة النقل

واوصت اللجنه بالالتزام بانهاء الطريق خلال العام الحالي والالتزام بما وعدته الحكومه.

أزدواج طريق ديروط اسيوط الغربي

كما ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين إبراهيم نظير، ومحمد عيد عبد الجواد، بشأن تأخر تنفيذ مشروع ازدواج طريق أسيوط/ ديروط الزراعي مما أدى إلى استمرار وقوع الحوادث المروعة.

كوبري السحارة

وأيضا طلب الإحاطة بشأن الحاجة إلى رصف طريق دشلوط حتى كوبرى السحارة بمحافظة أسيوط حيث أنه الطريق الوحيد المؤدى إلى الصحراوي الغربي والمدينة الصناعية ودشلوط الجديدة وقرى ديروط الغربية.

واوصت سرعه الانتهاء من الدراسات التي تتم بشان طريق دشلوط / اسيوط الزراعي حتي يتم ادراجه ورفع كفاءة الطريق .

كما ناقشت اللجنه طلب إحاطة مقدم من النائب من النائب عماد الدرجلي بشان طريق المريوطية الشرقي بطول ٦كيلو و٢٠٠ متر ، في المسافة من قرية ميت رهينه حتي قرية منشية دهشور بالجيزة وربطة بالطريق الاوسطى وتاخر الجهات بسبب عدم انهاء المرافق .

وتم تشكيل لجنه برئاسة النائب محمود الضبع، والنائب عماد الدرجلي ، والنائب حسام عاشور، لاعداد تقرير عن الطريق وعرضة علي اللجنه.