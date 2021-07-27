/642507/الشارقة-الاماراتي-يعلن-ضم-المهاجم-الكونغولي-بن-مالانجو-قادما-من-الرجاء-المغربي-بعقد-يمتد-٣-مواسم

أعلن نادي الشارقة الإماراتي، التعاقد مع الكونغولي بين مالانجو، قادمًا من نادي الرجاء المغربي، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ورحب نادي الشارقة بلاعبه الجديد عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر"، دون الكشف عن التفاصيل المادية الخاصة بالصفقة.

يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، طلب مؤخرا، التعاقد مع بن مالانجو مهاجم الرجاء، لتدعيم خط هجوم الفريق، خلال الموسم المقبل.

كما أشار حامد إلى أن الهدف من هذه الورشة هو حصول المدربين على أكبر قدر من الخبرات ، نظرا لما يتمتع به البرتغالي من رصيد قوي من في هذا الأمر لتوليه الإدارة الفنية مع العديد من الأندية وتحقيق البطولات، ومنها كمدير فني للزمالك في الفترة الماضية .

واختتم بدر حامد بأن كل هذه الأمور تتم بالتنسيق مع الكابتن فاروق جعفر المستشار الفني لإدارة الزمالك والكابتن حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق التي سيبدأ بها مباراته أمام منتخب القسم الثاني، في اللقاء الذي سيجمعهم ضمن المواجهات الودية التي يخوضها الفارس الأبيض استعدادا للدوري العام.

يحتفل خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ 51، ويمتلك قائد الفارس الأبيض السابق تاريخ حافل بالإنجازات في مشواره الكروي.

ولد خالد الغندور في 27 من شهر يوليو 1970، والتحق بمنتخب مدرسته وهو في العام الثاني من المرحلة الإعدادية، وقام مدرس التربية الرياضية بتلقبية بإسم “بندق”.

وبدأ مشواره الإحترافي مع كرة القدم، في قطاع الناشئين بنادى هليوبوليس بمصر الجديدة، ثم انتقل إلى صفوف فريق الزمالك، وبدأت معه مسيرة النجاح والتتويج بالعديد من البطولات.

تاريخ مشاركاته مع الزمالك

صعده عصام بهيج إلى الفريق الأول، وخاض أول مباراة رسمية مع الفارس الأبيض في موسم 1988/1989، أمام فريق المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري العام، وانتهت بالتعادل السلبي.

لعب الغندور في أول ديربي له في موسم 1990/1991، وكانت ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر، وانتهت بتأهل الأهلي إلى المباراة النهائيةن بعد فوزه بثنائية نظيفة.

شارك الغندور مع فريق الزمالك في 209 مباراة في جميع المسابقات، استطاع خلالهما تسجيل 29 هدف، منها 8 أهداف في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

خاض بندق تجربة إحتراف في نادي كاظمة الكويتي في موسم 1997/1998، وعاد مرة أخرى إلى الزمالك، واستمر في صفوف الفارس الأبيض حتى عام 2004، ثم انتقل بعده غلى فريق الترسانة، وأعلن اعتزاله في عام 2005.