محاكمة نجل وزير المالية الأسبق وأخرين بـ«تنظيم جند الله» لـ 13 سبتمبر

/642505/محاكمة-نجل-وزير-المالية-الأسبق-وأخرين-بـتنظيم-جند-الله-لـ-13-سبتمبر

أجلت الدائرة 3 إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية أحمد صبحي، محاكمة نجل وزير المالية الأسبق محيي الدين الغريب وآخرين في القضية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٢١ جنايات حلوان والمعروفة باسم "تنظيم جند الله"، لجلسة ١٣ سبتمبر لضم الأحراز.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل محاكمة نجل وزير المالية الأسبق

جرائم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون

ويواجه المتهمون تهم ارتكاب جرائم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر، والمفرقعات.

كما وجهت النيابة للمتهمين الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، واستحلال أموال الأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واعتناق أفكار متطرفة قوامها تكفير العاملين بمؤسسات الدولة، وقتل رجال الجيش والشرطة.

احالة الإرهابى بهاء كشك الذراع اليمنى للإرهابي هشام العشماوى

أمرت الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى، اليوم الثلاثاء احالة الإرهابى بهاء كشك الذراع اليمنى للإرهابي هشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، و2 آخرين إلى مفتي الجمهورية، لأخد الرأى الشرعى فى إعدامهم.

كما حددت المحكمة جلسة 25 أكتوبر للنطق بالحكم لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بان أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.