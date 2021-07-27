/642503/في-إهانة-أهل-الصعيد-مد-جلسة-النطق-بالحكم-على-الإعلامي-تامر-أمين--لـ-31-يوليو
قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، مد جلسة النطق بالحكم على الإعلامي تامر أمين في اتهامه بإهانة أهل الصعيد لجلسة 31 يوليو.
دوت الخليج تنشر في السطور التالية تفاصيل تأجيل الحكم على الإعلامي تامر أمين في اتهامة بإهانة أهل الصعيد
وأقام المحامي حسين المطعني جنحة مباشرة حملت رقم 17095 لسنة 2020، اتهم فيها الإعلامي تامر أمين بإهانة أهل الصعيد خلال إحدى حلقات برنامجه على قناة النهار.
قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، بعدم اختصاصها النوعي في نظر دعوى تتهم الإعلامي تامر أمين بإهانة أهل الصعيد، وإحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية.
وأقام المحامي حسين المطعني جنحة مباشرة حملت رقم 17095 لسنة 2020، اتهم فيها الإعلامي تامر أمين بإهانة أهل الصعيد خلال إحدى حلقات برنامجه على قناة النهار.
خادمات بالبيوت
وقال إن "أمين" نسب لأهل الصعيد إنجابهم الأطفال بكثرة وقيام الأطفال بإعالتهم والإنفاق عليهم ثم يستخدمون بناتهم في العمل خادمات بالبيوت، قائلإ إن ما قاله ليس له أساس من الصحة ولا يصادف صحيح الواقع، وطلب بتعويض مدني مؤقت مليون جنيه.
وتعد تلك القضية الثالثة بحق الإعلامي تامر أمين بسبب تصريحاته عن أهل الصعيد.
براءة الاعلامي تامر أمين
يذكر أن محكمة جنح مدينة نصر قضت في وقت سابق ببراءة تامر أمين في قضية مشابهة بسبب تصريحاته عن أهل الصعيد، فيما لم يستكمل مقيم الدعوى إجراءات إقامة الدعوى الثانية.
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