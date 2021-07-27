/642502/تأجيل-حفل-أنغام-عل-مسرح-المنارة-لهذا-الموعد

كشفت المطربة المصرية أنغام عن تأجيل حفلها الذي كان من المقرر إقامته في يوم الجمعة الموافق 30 يونيو على المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس.

دوت الخليج يكشف موعد حفل أنغام الجديد على مسرح المنارة

نشرت المطربة أنغام البوستر الرسمي للموعد الجديد لحفلها على مسرح المنارة، وعلقت عليه، قائلة: “تم تأجيل أنغام على مسرح المنارة إلى يوم 27 أغسطس”.

أنغام تتألق في حفل جدة بجانب محمد الشرنوبي

شهد مسرح جدة سوبر دوم العالمي حفل مصري متميز برعاية هيئة الترفية، وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل شيخ، وأحيا الحفل كل من المطربة أنغام وتامر عاشور ومحمد الشرنوبي، وكان ختام هذا الحفل مع النجمة أنغام التي أبدعت في تقديم باقة من أفضل أغنياتها التي يعشقها الجمهور السعودي كما غنت أنغام مع المطرب محمد الشرنوبي مما أشعل الأجواء التي امتدت حتى الساعات الأولى من الصباح.

وأعربت الفنانة أنغام، عن سعادتها بحفلها الذي أحيته مساء السبت في موسم صيف جدة بالمملكة العربية السعودية، ونشرت صور الحفل عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "قضيت معكم في جدة ليلة لا تُنسي.. شكرا للجمهور الراقي الرائع وشكر وتقدير لهيئة الترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ، وشكر وتقدير لشركة بنش مارك على التنظيم المحترم واحترافية العمل وعلى أمل اللقاء قريبًا لكم مني كل الحب والاحترام".

أنغام تهاجم الرجال في حفلها بدار الأوبرا

وكانت قد شنت المطربة المصرية أنغام حملة هجوم على فئة الرجال من خلال طرح أغنيتها «متلخبطة» منذ مايقرب من سنتين، لتحيي هذا الهجوم في حفل يوم الخميس بدار الأوبرا على مسرح النافورة، قالت أنغام أثناء تقديمها اغنية «متلخبطة» في حفلها بدار الأوبرا مساء أمس، مهاجمة الرجال: "الأغنية بتاعة متلخبطة دى، ليه الرجاله ديمًا بيقولوا علينا الستات عندها تقلبات، وبيتريقوا علينا، وهما أصلًا إلـ مجانين، وإنما الستات نصفق لهم".

الجدير بالذكر أن أنغام طرحت مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة «أنا بعته كتير» على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع طارق مدكور.