«لوم عبد العليم ومفيش تعديل وزاري»...ماذا حدث فى أخر جلسة للبرلمان بدور الإنعقاد الأول؟

/642520/لوم-عبد-العليم-ومفيش-تعديل-وزاريماذا-حدث-فى-أخر-جلسة-للبرلمان-بدور-الإنعقاد-الأول

بإنطلاقة أعمال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، طالب المستشار الدكتور حنفي أعضاء مجلس النواب بضرورة احترام قواعد العمل التشريعي خلال مناقشة مشروعات القوانين قائلا :"ا قواعد ممارسة العمل التشريعي تختلف عن ممارسة العمل البرلماني الأخرى"، كما طالب الأعضاء بقراءة اللائحة المنظمة للتعديلات التشريعية خلال مناقشة مشروعات القوانين، لافتا إلى أنه لن يسمح لأحد لم يسجل مسبقا لعرض تعديلات على مشروعات القوانين خلال المناقشة.

الثروة السمكية

عقب ذلك واصل مناقشة قانون الثرورة السمكية، والذي تمت الموافقة عليه نهائيًا، حيث تضمنت مناقشات الجلسة المادة 62حيث حالة من الجدال بشأن إنشاء مركز للاتصال البحري لمتابعة تأمين حركة مراكب الصيد، وتباينت الأراء بشأن استقلالية المركز، حيث أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل البرلمان، أن جهاز تنمية البحيرات وتنمية الثروة السمكية "مستقل" وفقا لما ورد في هذا القانون، ولا يجوز عمل جهاز مستقل آخر داخل الجهاز ومن جانيه أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه جهاز رقابي يقوم بدور التتبع في الرقابة على المراكب.

وتوافق المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع ما أكده وكيل البرلمان، المستشار أحمد سعد الدين، مشيرا إلى أنه لا يمكن إنشاء مركز رقابي داخل الجهاز، مؤكدا أن إنشاء أي جهاز رقابي له أصول دستورية ولفت إلى أن الحكومة إذا رأت إنشاء مركزا مستقلا، فيجب أن يكون من خلال مشروع قانون مستقل.

وأكد مجلس النواب، أنه لا يجوز استخراج ترخيص مركب صيد قبل تركيب جهاز تتبع، كما تمت الموافقة على نقل موضع المادتين 65 و66 لتكونا 21، و22، لارتباطهما بالمادة 20، بقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية حيث تنص المادة (20):

يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يأتي:-

أ‌- الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للقواعد والضوابط التي تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.

ب‌- البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التي تحددها تلك الإعلانات.

بينما تنص المادة (65) والتي أصبحت 21:

لايجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتوفير أجهزه التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

وتنص المادة (66) والتي أصبحت 22:

يلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل.

وفي حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.

الموافقة علي قانون الري

وافق المجلس مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة، وذلك بشكل نهائى جاء ذلك بعد ان وافق المجلس المادة 105 من مشروع القانون، بعد تقدم النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، بطلب إعادة مداولة بشأن المادة.

لوم عبد العليم داود

وافق المجلس على تقرير لجنة القيم والذي وجهت عقوبة اللوم ، إلي النائب عبد العليم داوود، عن حزب الوفد، في واقعة الاساءة الي حزب مستقبل وطن، حيث شهدت الجلسة مطالب من النائب مصطفى بكري ، بسرعة بت لجنة القيم ، فى نتائج التحقيقات التى تجريها مع النواب المحالين إليها ، وذلك لسرعة تحقيق العدالة، على حد قوله .

وقال المستشار حنفي جبالي، قبيل التصويت على قرار لجنة القيم ، إنه حريص كل الحرص على افساح المجال للجميع للتعبير عن رأيه المعارضة قبل الاغلبية، لافتا إلى إنه يلتزم بنصوص اللائحة و ادعو الجميع للحفاظ على الانضباط وحسن سير العمل فى المجلس حتى نؤدي الامانة التى حملنا اياها الشعب المصري .

من جانبه قال النائب مصطفي بكرى، إنه اختلفت مع النائب عبدالعليم داود فى البرلمانات السابقة ، ويختلف معه عما بدر منه ، ولكن فى الوقت ذاته أرى أن لجنة القيم تأخرت للغاية فى إصدار قرارها خاصة ان التحقيق مع النائب بدأ فى شهر يناير ...وتابع:" من الممكن ان يتعرض أى نائب لنفس الموقف، ونحن نشتكي من العدالة البطيئة .. هذا المجلس على قمته رجل دستور وقانون نتمني أن لجنة القيم عندما تستمع لاقوال أى نائب يحسم الأمر سريعا".

وعقب النائب عاطف ناصر ، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي ، على حديث النائب مصطفي بكرى ،مؤكدا أن لجنة القيم قامت بدورها، والتأخير يعود إلى أنه كانت هناك اتجاهات لتوقيع عقوبة مشددة وأضاف :" التأخير فى حسم القرار لإننا كنا نسعي لعدم تطبيق عقوبة مشددة وسعينا جاهدين لتحقيق ذلك " فيما قال النائب ابراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية رئيس لجنة القيم ، إن اللجنة ليست ملتزمة بمدة محددة لصدور قراراها ، وتم مناقشة الأمر داخل اللجنة وعرضناه على لجنة القيم، وعلى الفور اتخذت قراراها بالموافقة على رأى اللجنة الفرعية .

رفع دور الانعقاد

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى وألقي كلمة بمناسبة نهاية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، مؤكدا أن أهم ما تميز به المجلس هو احتوائه على تركيبة متنوعة من الأحزاب السياسية مثل الشعب كله ، تمثل الإرادة الحقيقية للمواطن والمصلحة العامة للوطن .

وقال أنه من الإنصاف أن نقول إن المعارضة ما أخذت حظا مثلما أخذت في هذا المجلس، وأن الأغلبية ما وجهت نقد، مثلما وجهت في هذا المجلس، وهذا من أهم نجاحات مجلسكم" لقد كنت مؤمنا عن يقين بإعطاء المعارضة فرصتها ، فما ادخرت جهدا في دعم الممارسة الديمقراطية، وما تخلفت من تأييد الحوار الديمقراطي ، إذ إن نجاح المجلس ينسب إلينا جميعا" ولفت حنفي جبالي، إلي أن المجلس خلال هذا الدور سارع الزمن في ظل اجراءات احترازية دقيقة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، ما كان للمجلس تحقيق مسئولياته لولا التزاماتكم بأمانة المجلس التي تفرض تحقيق مصالح الوطن وسوف تثبت الايام كم تحليتم بالشجاعة.

حصاد دور الانعقاد

كشف البيان أن المجلس عقد 88 جلسة عامة امتدت إلى 278 ساعة وبلغ عدد المتحدثين 532 نائبا. وذكر البيان، أن دور الانعقاد الأول بدأ بممارسة المهام الرقابية، فقرر استدعاء وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، للإدلاء ببياناتهم عن الموقف التنفيذى من برنامج الحكومة، والتى حظت الحكومة عليه بثقة البرلمان.

وناقش المجلس بيانات 29 وزيرا، وأحالها الى اللجان المختصة. وفى مجال الأدوات الرقابية، ناقش المجلس 128 طلب إحاطة بالجلسة العامة و823 باللجان النوعية، كما نظر 2230 سؤالا أجابت الحكومة على بعضها بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا على الباقى.

ونظر المجلس 265 اقتراح برغبة وأحالها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها. كما نظر المجلس 3 طلبات رفع حصانة و6 حالات خلو مكان وفى المجال التشريعى وافق على 146 مشروع قانون ومقدمة من الحكومة بإجمالى 1749مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات، وكان لها أثر على مختلف الاصعدة فى مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطنى والرعاية الصحية والدفاع والحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن والثروة البترولية.

الحكومة بأخر جلسة

أشاد المستشار علاء الدين فؤاد ــ وزير شئون المجالس النيابية ــ بأداء مجلس النواب، وذلك فى آخر جلسة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، قائلا خلال كلمته: "لقد استهل المجلس فصله التشريعى بمباشرة دوره الرقابى بما أوكله له الدستور واستدعى الحكومة وفى المقابل حضرت دولة رئيس الوزراء وعرض كل وزير ما أنجزه، كما تلقى الوزراء الرؤي التى عرضها عليهم النواب، وذلك تأكيدا للفصل بين السلطات".

وأضاف :" فقد باشر مجلسكم الموقر عمله بأداء متميز، ولا يفوتني على الأداء التشريعى تراعي كافة الضوابط الدستورية ولما لا ورئيس المجلس شيخا من شيوخ القانون الأجلاء الدكتور المستشار حنفى جبالى" مثمنا دور رؤساء الهيئات البرلمانية وجميع النواب، مضيفا :" ولا يفوتني أن أهنئ سيادتكم - أشارة إلى رئيس المجلس- بنجاحكم فى أداء المجلس".

النواب وكلمات أخر دور الانعقاد

شهدت الجلسة توجيه النواب التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتجديد ثقتهم في القيادة السياسية والإشادة بما يتم بذله من جهود لصالح الوطن والمواطن، كما أشاد نواب بمشروع تطوير الريف المصرى "حياة كريمة لتطوير القرى

النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قال وجه عددًا من الرسائل حيث الرسالة الأولى

• رسالتي الأولي لخالقى حبييبى ومولاى الله عز وجل ونشكره الذى أعاننا.. ونتطلع لنصره لنا على كل متربص

الرسالة الثانية

• رسالتي الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسى.. نجدد العهد معه كجنود في الميدان علي المحييى .. والممات .. وفى الحرب والسلام.

الرسالة الثالثة

• رسالتي الثالثة للدكتور مصطفى مدبولى وشكري له وما قدمنا شيئ كان فيه مصلحة المواطن إلا وجدنا تنسيقا وتعاونا منه على خط واحد لمصلحة الوطن

الرسالة الرابعة

• رسالتي الرابعة للمستشار الدكتور حنفى جبالى ولي الشرف في أني تعلمت منه خلال دور الانعقاد الأول مايضاهي ما تعلمته فى الخمس سنوات السابقة حيث الإدارة بحزم وفن

الرسالة الخامسة

• رسالتى الخامسة لشعب مصر،وأقول لهم:" لقد عاهدناكم ونستمر فى العهد أن نكون عند حسن ظنكم، نعمل لأجلكم، ونحقق المعادلة الصعبة بين مصلحة الوطن والمواطن".

الرسالة السادسة

• رسالتي السادسة لنواب حزب مستقبل وطن، وأقول لهم:" أشكر التزامكم الحزبى والوطنى وكل ما بذلتموه من خدمات للمواطنين ولدوائركم، دمتم السند والعون والإخوة"

. وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى: "أهنئ الأعضاء على الجهد المبذول فى دور الانعقاد الأول، ونقدم كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على الجهود المبذولة فى الفترة السابقة، وأخص مشروع تطوير القرى المصرية، الذى يستهدف توفير الحياة الكريمة للمواطن".

بدوره، قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: "نوجه التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، زعيم مصر وقائدها، والشكر للمستشار حنفى جبالى رئيس المجلس القامة القانونية على إتاحة الفرصة لنا كمعارضة، وعلى انحيازك للمواطن المصرى، وعلى عدالتك فى إتاحة الكلمة فى مناقشة القوانين، والتحية لهيئة مكتب المجلس والأمين العام، والتحية للحكومة ووزير شئون المجالس النيابية، والشكر للأعضاء، والدورة القادمة تكون أفضل وأفضل".

وقال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "نشكر كل أعضاء المجلس على ما قدموه بأمانة لصالح الوطن والمواطن، وأتمنى التوفيق لكل نواب مصر والخير لشعب مصر".

ووجه النائب محمد الحسيني الشكر لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالي، موجها الشكر أيضًا لكل لأعضاء البرلمان بسبب حالة التناغم بينهما جميعا، الأمر الذى انعكس على دور المجلس.

وأضاف: "لقد رأينا مقاتلين على الأرض من قبل الجهات التنفيذية لإنهاء الأزمات، فالشكر لكل قيادة تنفيذية فى الحكومة تعمل على حل المشكلات"، موضحًا:" نعم لدينا مشكلات وميراث قديم لكننا بدأنا بالفعل لمواجهة هذه المشكلات، فتحيا مصر التى جبرت بخاطر المواطن الغلبان عن طريق إطلاق بمبادة حياة الكريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وبدوره، هنأ النائب أحمد العوضى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، رئيس المجلس والنواب بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، مؤكدا أن الفصل التشريعي شهد إنجازات تشريعية عظيمة والوصول بالسفينة إلى بر الأمان، وأدعو الله أن نكون خير ممثلين لحمل الأمانة للشعب المصرى وتحقيق أهدافه والوصول إلى الغاية المنشودة، والشكر لجميع النواب".

وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة: "نوجه الشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالى، حضرتك أعطيت انطباع جيد لدى المواطن المصرى عن مجلس النواب، القيادة الحكيمة والواعية، والشكر لهيئة مكتب المجلس والأمانة العامة، فى لجنة الشباب والرياضة بذلنا جهود كبيرة ونتمنى أن تتحق الأهداف المرجوة فى الفترة القادمة".

فيما، قالت النائبة مها شعبان: "أشكر الله سبحانه وتعالى أن أكون فى هذا المجلس للدورة الثانية، وأشكر رئيس المجلس على منح الكلمة للنواب ممثلى ذوى الإعاقة، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أول رئيس يشعر بنا ويلبى طلباتنا، وأوجه الشكر لهيئة مكتب المجلس والأمين العام، وأشكر النائبات على ما بذل من جهود، والشكر لكل الأعضاء".

قال النائب علاء قريطم: "أوجه الشكر لرئيس المجلس على دوره فى إدارة الجلسات، إدارة حكيمة، لك مننا كل التحية، أعطيت كل نائب حقه، وعدالة فى منح الكلمات، والشكر لهيئة المكتب الوكيلين، وللأمين العام للمجلس" وأشاد قريطم، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ودورها، ووصفها بأنها واجهة مشرفة لكل الشباب والأحزاب.

وطالب قريطم، من المجلس بتوجيه وزارة التنمية المحلية بأن تنبه على كل المجالس المحلية أن النائب الذى يمثل الشعب له كل الاحترام والتقدير، وأن طلباته هى طلبات للناس، قائلا: "أنا بأخذ فى طلباتى أولويات المواطنين الأكثر احتياجا وليس أسرتى، لا محسوبية" وقال: "مشروع مبادرة حياة كريمة، كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على هذا المشروع".

ووجه النائب حسام المندوه، التحية والشكر للقيادة السياسية على الجهود المبذولة للنهوض بالوطن ورفعة مصر والمشروعات التنموية، والجمهورية الجديدة، ومبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، قائلا: "حضرت حفل مشروع حياة كريمة، والجمهورية الجديدة، شعرت برسالة مهمة للشعب المصرى، بأنها بداية حياة جديدة للشعب المصرى".

وتحدثت النائبة إيمان العجوز، قائلة: "الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لمجهوداته داخل وخارج حدود الوطن، وشجاعته فى مواجهة التحديات، والشكر على التوجيهات الصريحة بتعاون الحكومة مع مجلس النواب، والدعم للمرأة المصرية، والشكر لرئيس مجلس النواب على روح الاتزان وعدم التصادم مع الآخرين، فى ظل تحديات أيضا نقابلها فى الشارع، والشكر لرئيس الحكومة على توجيهاته للوزراء بالتعاون مع النواب".

وقال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن مجلس النواب بذل جهد غير عادى فى دور الانعقاد الأول، وتابع: "عبرنا عن تيار داخل هذا الوطن فى جمهورية جديدة عنوانها مصر تسعى لكل المصريين بعيدا عن كل متآمر أو مأجور أو مخرب أو مدمر لهذا الوطن، والدكتور مصطفى أمين حزب النور فى سيناء، حين قتل على يد جماعات إرهابية، أقول إن دم المسلم كله حرام، وما يقوم به التكفيريون والدواعش من إيذاء الوطن، والنجاح على جثة وطن كان شعار البعض، ولكن بفضل الله رفعنا شعار الحفاظ على الأوطان والعمل مع الجميع".

ووجه النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، على إدارته للجلسات ومنح الكلمة للجميع معارضة وأغلبية، قائلا: "أشكر زملائى معارضة وفى الأغلبية على الأداء والتعاون" وقال "منصور"، إن بعض الوزراء لا يتعاونون مع المجلس، متابعا: "أطلب تفعيل آلية جديدة لتعاون الوزراء مع النواب، لا يصح أن يقدم النائب طلبات ولا يتم الرد أو يكون الرد فيه عدم استجابة، نرفض ذلك، وأقدم تحية وتقدير للنواب على التعاون خلال هذا الدور".

كما انتقد النائب محمود الشامى، عدم نزول بعض الوزراء إلى الشارع وتفاعلهم مع مشكلات المواطنين، قائلا: "5 أو 6 وزراء ينزلون الشارع، الباقى قاعدين فى مكاتبهم، آن الآوان نواجه المجموعة التى قعدت فى المكتب، وزراء مش عارفة مشاكل الناس ولا بتحلها، لابد أن يستوعبوا هذه المصيبة، نشكر 5 أو 6 لا نشكر كل الوزراء، هذه أمانة، معظم الوزراء لم نراهم" وقالت النائبة إيفلين متى: "هناك بعض الوزراء لا يردوا على النواب ولا يقابلوهم، لابد أن تكون هناك آلية للتواصل بين الوزراء والنواب".

النائب أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أشاد بأداء المستشار الدكتور حنفى جبالى، قائلا: "لزام عليا أتقدم بالشكر لسيادتكم، هذا الدور الذى أعطى صورة رائعة لمجلس النواب فى الشارع المصرى، بسبب الأداء المتميز والنطق باللغة العربية السليمة" مضيفا :" النواب قاموا بدور وبكل جد والجميع عمل فى مجلس النواب من أجل الارتقاء بالمجلس" مضيفا :" الشكر للمعارضة وعلى عكس العادة أشكر المعارضة على أداءها قبل الأغلبية فقد كان أدائها للوطن قبل كل شيء وأشكر الأغلبية التى تعاونت مع المعارضة من أجل النهوض بأداء المجلس".

لجنة الطاقة

قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ستحدث نقله نوعية، مشيرا إلي أن تنفيذها في 3 سنوات تحدي خيالي، لكن عندما يوجه الرئيس بشيء فأنه ينفذ. مؤكدا أن حجم الاستثمارات التي نفذتها الوزارة في مجال شبكات توزيع الكهرباء خلال 3 سنوات تصل إلي 36 مليار جنيه، مضيفا : "مشاكل شبكات التوزيع كبيرة جدا، ولدينا مشاكل نعترف بذلك علينا أن نكون أمناء، لكننا نبذل قصاري الجهد وهناك استثمارات ضخمة انفقت في هذا الصدد".

ولفت شاكر، إلي الجهد المبذول من أجل تطوير خدمات توصيل الكهرباء بالقري والنجوع، قائلاً: نسعي لتحصل أبعد قرية علي نفس كفاءه الخدمة المتوفرة لساكني القاهرة في أفصل مكان لها. وفيما يخص من شكوي النائب أبو العباس فرحات من سوء تعامل بعض موظفي الكهرباء، تقدم الوزير باعتذار قائلا : " اعتذر عن تصرفات هذا الشخص، وسوف يتم اتخاذ اجراء حاسم، من يخطأ يُفصل، النائب له حق فهو ينقل صوت الشعب".

وأضاف شاكر قائلا :" لا تتخيلون حجم المصاريف والمجهود الخرافي المبذول من أجل تحسين الخدمات في القطاع، فلا يعقل أي "يبوظ" ذلك بسبب تصرفات فردية، واللي يقولك طلبات الوزير بركتها علي جنب، انا هركنه اللي جنب".

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، إن قراءة العدادات تذهب إلي مكانين منعا للتلاعب فيها، إحداهما شركة التوزيع والثانية بوزارة الكهرباء، مضيفا : " اي حاله لدي النواب فيها فواتير جزافية أوالقراءات غير السليمة مستعد لنظرها فورا، وساواجه ذلك بالضرب بيد من حديد". مؤكدا أنه تم تركيب حوالي 10 ملايين عداد مسبق الدفع للقضاء علي اخطاء الفواتير،فضلا عن البدء في تنفيذ مشروع تركيب نحو 250 ألف ذكي "سمارت" كمرحلة تجريبية، قائلا : " نفسي كل العدادات تبقي سمارت".