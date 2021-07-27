وزير التعليم العالي والبحث العلمي يكرم رئيس قطاع مكتب الوزير

كرم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الثلاثاء الأستاذ/ عاطف عيسى وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع مكتب الوزير، وذلك بمناسبة بلوغه سن المعاش، وتقديرًا لجهوده المتميزة خلال فترة توليه رئاسة القطاع.

وخلال حفل التكريم، أكد الوزير على تميز والتزام الأستاذ/ عاطف عيسى فى العمل، مثمنًا له هذا الالتزام والاجتهاد خلال فترة توليه رئاسة قطاع مكتب الوزير بالوزارة، مشيرًا إلى أن احتفاء الوزارة بالموظفين المتميزين لابد أن يكون دفعة لزملائهم لاستكمال مسيرة من سبقوهم من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات.

وسلم الوزير درع الوزارة للأستاذ/ عاطف عيسى، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح فى الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أعرب الأستاذ/ عاطف عيسى عن تقديره لهذا التكريم وقدم الشكر لسيادة الوزير، وكافة المشاركين فى الحفل، متمنيًا استمرار وتيرة التطور التى تشهدها الوزارة فى ظل قيادة الدكتور خالد عبدالغفار.

حضر حفل التكريم الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجى، ومساعدى ومستشارى الوزير، ورؤساء القطاعات، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديرى العموم، وعدد من قيادات وموظفي الوزارة.