استقبلت اليوم منطقة أهرامات الجيزة الأثرية رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارتهم الحاليه لمصر.
كان في استقبالهم الأستاذ أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي أصطحبهم في جولة داخل الممر الأول للهرم الأكبر، ومنطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما.
وقال الأستاذ أشرف محي الدين أنه خلال الزيارة أعرب معالي رئيس الوزراء عن أعجابه بالهرم وطريقة بنائه ورفع الأحجار، متسائلا عنما إذا استطاع الأثريون العثور على مومياء الملك خوفو داخل الهرم، كما ابدى انبهاره بضخامة تمثال أبو الهول ودقة نحته.
وقام الأستاذ أشرف محي الدين بشرح تاريخ نحت التمثال، وجهود وزارة السياحة والآثار في ترميمه والحفاظ عليه من المياة الجوفية.
ثم انتقلت الزيارة إلى منطقة البانوراما حيث حرص رئيس الوزارء والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكاريه لزيارتهم.
وفي نهاية الجولة أعرب السيد رئيس الوزراء والوفد المرافق له عن سعادتهم لزيارة منطقة أهرامات الجيزة والتي وصفوها بأحد أهم المعالم الأثرية الموجودة في العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منطقة أهرامات الجيزة الأثرية رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.