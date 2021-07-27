النشرة المرورية: كثافات فى صلاح سالم.. وشارع السودان بديلًا عن الجامعة

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام المتفرقة عند محور أبو قير فى منطقة كفر عبده، ومحور قناة السويس عند منطقة محرم بك خصوصًا المتجه إلى الكورنيش.

وظهرت بعض الكثافات بمحافظة القليوبية عن منطقة ميت حلفا للقادم من ميت نما والمتجه إلى مناطق قليوب نتيجة بعض الأعمال، وشهدت محافظة أسيوط بعض الأحجام فى محور 23 يوليو والمتجه إلى شارعى يسرى راغب والهلالى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع:"أن الحركة المرورية بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تعمل بشكل مرضى، عدا بعض الكثافات عند طريق الواحات أعلى الدائرى المتجه إلى وصلة المريوطية".

وأكد أن جميع المحاور داخل محافظة الجيزة تشهد حالة من الانسياب المرورى، عدا "ميدان الجيزة وشارعى مراد والجامعة" وطالب بسلوك شارع السودان، وانحسرت الأحجام فى محافظة القاهرة فى محور صلاح سالم التى ظهرت بالقرب من الجهاز المركزى للمحاسبات نتيجة خروج الموظفين ويفضل سلوك محور النصر، كما طالب بسلوك نفق الأزهر نتيجة بعض الكثافات بمنطقة وسط المدينة، وطالب بسلوك شارع لطفى السيد بديلًا عن الفنجرى نتيجة بعض الكثافات والأحجام المتفرقة.