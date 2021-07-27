وزير الكهرباء: سأواجه القراءات الجزافية بالضرب بيد من حديد

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، ومنها طلب النائب عمرو قطامى حول الفواتير الجزافية والقراءات غير السلمية، أنه تم تركيب حوالى 10 ملايين عداد مسبق الدفع للقضاء على أخطاء الفواتير، فضلا عن البدء فى تنفيذ مشروع تركيب نحو 250 ألف ذكى "سمارت" كمرحلة تجريبية، قائلا: "نفسى كل العدادات تبقى سمارت".

وأضاف الوزير: "أى حالة لدى النواب فيها فواتير جزافية أو القراءات غير السليمة مستعد لنظرها فورا، وسأواجه ذلك بالضرب بيد من حديد".

وتابع شاكر، أن "أى مشكلة فى قطاع الكهرباء مسؤوليتنا، ونعمل على حلها"، مضيفا: "حاجتين فقط لا أعملها لا التعيين ولا النقل، لكن أى شىء يتعلق بجودة خدمة تغذية الكهرباء بطاقة عالية الكفاءة نعمل عليها".

ولفت محمد شاكر وزير الكهرباء، إلى تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وأن تكون والطاقة المستخدمة فى شحنها "متجددة".